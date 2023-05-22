Армения уничтожает региональную архитектуру безопасности

Автор: Намик Алиев, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол

Фонд Фридриха Эберта, неоднократно отмечавшийся предвзятыми, ангажированными, азербайджанофобскими материалами в IPJ-jurnal, продолжает заниматься провокациями. После неоднократной негативной реакции азербайджанской стороны, ожидалось, что структура немного сбавит темп антиазербайджанской пропаганды, но этого не произошло. Очевидно, коррумпированность фонда настолько остается в стороне от европейского общественного внимания, что сотрудники почувствовали свою полную безнаказанность. Предоставляя площадку армянским авторам для статей с полным искажением фактов и международных документов, они не задумываются над их объективностью и отрицательным влиянием на мирный переговорный процесс.

Недавно ресурс pg-journal.io, принадлежащий фонду им. Фридриха Эберта, опубликовал статью "Безучастный наблюдатель. Бездействие России в Нагорном Карабахе и возможные последствия для Южного Кавказа" некоего Тиграна Григоряна, работавшего в 2020-2021 годах в Совете безопасности Республики Армения и являющегося, несомненно, заинтересованным и необъективным лицом в данном вопросе, что, собственно, вытекает и из статьи.

Но перейдем к статье.

В своем ответе на эту статью я, на основе текста Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года отмечу все допущенные в публикации искажения международного документа.

Первое. Автор начинает статью с того, что 23 апреля ГПС Азербайджана установила погранично-пропускной пункт на мосту через реку Хакари в начале Лачинской дороги, "поставив таким образом под сомнение всю хрупкую архитектуру безопасности, созданную после окончания Второй Карабахской войны".

Каким образом взятие Азербайджаном своей государственной границы под контроль и открытие погранично-пропускного пункта (ППП) на своей стороне азербайджано-армянской границы может разрушить "хрупкую архитектуру безопасности"? Это при том, что с армянской стороны подобный пункт, хотя и недостаточно оборудованный, на тот момент уже имелся. Также надо иметь в виду, что автор пишет о том, что происходит на общепризнанной (в том числе уже и Республикой Армения) суверенной территории Азербайджана. Эти территории остаются суверенными, независимо от того, что на них временно находится РМК, а сепаратисты считают их своими. Хотелось бы знать, имеются ли на границе Германии или Евросоюза не охраняемые участки границы? А также возражал ли кто-либо против этого суверенного права государства?

Теперь о "хрупкой архитектуре безопасности", о которой так печется страна, которая более 30 лет совершала вооруженную агрессию против Азербайджана, держала под оккупацией 20 процентов его территорий и до сих пор не освободила ее полностью и не вывела с этой территории остатки своих вооруженных сил.

Не буду спорить - архитектура безопасности действительно "хрупкая". Но не из-за ППП, а потому, что сопровождается перманентными провокациями Республики Армения, незаконной доставкой при попустительстве российского миротворческого контингента в Карабахский регион Азербайджана (таково правильное, легитимное название этих территорий) вооружений, в том числе мин, произведенных после 44-дневной войны (!), боевиков и призывников для ротации армянского воинского контингента в зоне РМК, проникновением нежелательных лиц, а также другими незаконными действиями на суверенной территории Азербайджана!

И, наконец, в Трехстороннем заявлении нет ни одного слова, запрещающего Азербайджану установить ППП на своей государственной границе. Азербайджан никому не передавал свое суверенное право охраны государственной границы, а также таможенную функцию государства.

Второе. Автор утверждает, что "до данного инцидента мост находился под полным контролем российского миротворческого контингента, у которого на данном участке дислоцирован укрепленный пункт". Далее автор пишет, что "в 6-м пункте документа указано, что Лачинская дорога должна находиться под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан обязуется гарантировать "безопасное движение по ней граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Вроде все правильно и красиво написано, однако давайте разберемся. Прежде всего, следует сказать, что автор не до конца процитировал пункт 6 заявления, где во втором абзаце указана задача российского миротворческого контингента после его передислокации на новый маршрут: передислокация "российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута". Иначе говоря, РМК берет под контроль маршрут с целью охраны. Однако "безопасное движение по Лачинской дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях" гарантирует-то Азербайджан.

Очевидна разница между обеспечением "охраны" и "гарантией безопасности". Так что ВС Азербайджана не просто могут, а должны присутствовать там, где они гарантируют безопасность. Как можно гарантировать безопасность, не присутствуя на этой дороге? Кто-нибудь может взять на себя подобную гарантию и при этом уйти с этой дороги?

Третье. Наративы по поводу "блокады Нагорного Карабаха" даже в Европе уже вызывают улыбку. Попавшись вначале на поднятую истерию вокруг очередного мифа армянской стороны, те, кто следит за событиями, быстро разобрались, что ни о какой "блокаде" и "гуманитарной катастрофе" и речи быть не может. Достаточно для этого просмотреть ежедневные сводки российского миротворческого контингента, обратиться за получением необходимой информации в Международный Комитет Красного Креста (МККК) о том, в каком объеме и как осуществляется доставка всего необходимого для армянского населения Карабахского региона Азербайджана и как его население проезжает в Республику Армения и обратно. Проблемы возникали только у тех, кто пытался провезти оружие, боеприпасы, вывезти из Азербайджана незаконно добытые природные ресурсы, совершал другие незаконные действия.

Нахчыванский регион Азербайджана более 30 лет находится в блокаде. Республика Армения не выполняет п. 9 Трехстороннего заявления об обеспечении транспортного сообщения между Нахчываном и Восточным Зангезуром. И это при том, что Лачинская дорога открыта для движения. Но об этом ресурс фонда Фридриха Эберта даже не упоминает. Хотя редакция просто обязана была проверить все эти факты.

Четвертое. Интеграции армянского меньшинства, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, это нормальный, естественный процесс, путь, который необходимо пройти после освобождения территорий от оккупации. Не отрицаю, что этот вопрос один из самых сложных. Агрессивный национализм, ксенофобия, столетие пестовавшиеся в армянской среде, оказали разрушительное воздействие на ментальность армянского народа. Настолько разрушительное, что даже живя многие годы в интернациональной и мультикультуральной семье народов Азербайджана, армянские граждане легко поддались националистической пропаганде.

Сегодня, когда оккупации положен конец, для армян Карабаха открылась возможность стать частью единой, нормальной, стабильной и процветающей страны. Необходимо осознания этого факта армянами Карабаха. Этому мешает массированная пропаганда реваншистских настроений, идущая из Республики Армения. В какой-то степени реалии заслоняют от армян Карабаха и присутствие российских миротворцев, насчет которых у жителей бывшего сепаратистского образования имеются определенные иллюзии. Например, иллюзии насчет возможности остаться вне юрисдикции Азербайджана, в частности, не принимать азербайджанского гражданства, а сохранить гражданство Республики Армения, в которое карабахские армяне массово перешли в период оккупации, или даже принять российское.

В соответствии с Конституцией и другими законами нашей страны армяне, проживавшие до конфликта в Карабахском регионе Азербайджана и признающих законы Азербайджана, могут безопасно, свободно проживать здесь и дальше на равных условиях со всеми другими национальными меньшинствами. Азербайджан гарантирует эти права всем национальным меньшинствам, в том числе и армянам.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 30 сентября 1998 года № 527-IQ "О гражданстве Азербайджанской Республики" и внесенными в него изменениями и дополнениями, все физические лица, в том числе и армяне, проживавшие в Карабахском регионе и других регионах Азербайджана, выехавшие за пределы страны на постоянное место жительства и приобретшие иностранное гражданство, считаются утратившими гражданство Азербайджана. Кроме того, армянская часть населения Карабахского региона в период оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения отказалось от азербайджанской юрисдикции, что практически означало добровольный выход из гражданства Азербайджана.

Следует отметить, что нормы азербайджанского законодательства в сфере гражданства соответствуют международным стандартам и международной практике в сфере исключения случаев безгражданства и двойного гражданства. Таким образом, все карабахские армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время, и лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской территории. В Азербайджане, так же, как и в любой другой стране мира, срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства ограничен.

Для этого и нужна интеграция армянского меньшинства в азербайджанское общество.

Пятое. Европарламент, принявший целый пакет антиазербайджанских резолюций, не замечает присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на суверенной территории Азербайджана, в зоне временной ответственности РМК. В соответствии с пунктом 4 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". РМК же был введен без обеспечения вывода армянских вооруженных сил. Невыполнение этого положения заявления и делает пребывание миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана нелегитимным. В этом вина самого РМК, не обеспечившего требования пункта 4 Заявления. В связи с чем часть территорий Азербайджана и сегодня находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований армян. При этом, как не смешно, в своей резолюции Европарламент "настоятельно призывает Азербайджан уважать и выполнять Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года"... Интересно, что призывает он только Азербайджан, который заявление, кстати, как раз и не нарушает. И не вспоминает Республику Армения, не убравшую с территории Азербайджана свои вооруженные силы, не выполняющую п. 9 соглашения об обеспечении транспортного сообщения между блокадным Нахчываном и Восточным Зангезуром и др. пункты. Чтобы упоминать и ссылаться на Трехстороннее заявление, следует его вначале прочитать, а не повторять армянские нарративы. Это же я рекомендую и функционерам фонда им. Фридриха Эберта.

Текст Трехстороннего заявления ни словом, ни духом не ограничивает суверенитет Азербайджанского государства над Карабахским регионом. Любое фактическое ограничение является нелегитимным, а, соответственно, его устранение является правомерным.

Предоставление читателю ложной информации об этом документе служит оправданию агрессии Республики Армения в отношении Азербайджана, а также оккупации ею азербайджанских территорий и, соответственно, в очередной раз наносит непоправимый ущерб имиджу фонда им. Фридриха Эберта.