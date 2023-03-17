Армянам и миротворцам стоит перечитать Трехстороннее заявление

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Министр иностранных дел России Лавров будучи недавно в Азербайджане заявил, что установка КПП на Лачинской дороге не предусмотрена в Трехстороннем заявлении от 9/10 ноября 2020 года.

Логика у главы российского МИДа, да и у всех, кто размахивает этим документом как препятствующим установке КПП, довольно странная. В нем не предусмотрен контрольно-пропускной пункт в Лачине? И что из этого? В этом заявлении, кроме сказанного, очень много чего не предусмотрено. В частности, в нем не сказано ни одного слова о том, что участок границы в месте прохождения Лачинской дороги не охраняется азербайджанским государством. Азербайджан не отказывался и никому (в том числе и РМК) не передавал функцию охраны границы и таможенную функцию государства. Руководство РМК, понимая это, постоянно ссылается на то, что они не имеют право контролировать ввозимое сепаратистами.

И кто сказал, что охрана государственной границы Азербайджана является предметом регулирования Трехстороннего заявления? Здесь Лавров в очередной раз передернул карты. Государственная граница Азербайджана охраняется в соответствии с Конституцией Азербайджана и Законом о государственной границе. И разрешение ни России, ни Республики Армения, ни Трехстороннего заявления для этого не требуется.

Кроме того, я уже ранее писал, что в соответствии с вышеназванным заявлением, его 6-м пунктом, Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Мало-мальски образованному человеку ясно, что без надлежащего контроля обеспечить безопасность движения по коридору невозможно! Интересно, как это еще нужно объяснить армянской стороне, тем, кто противодействует этому и пытается устанавливать свои правила на чужой суверенной территории? Хотелось бы спросить у тех, кто выступает в роли посредников, какое из этих государств позволит оставить открытым какой-либо участок своей государственной границы, беспрепятственно провозить на свою территорию запрещенные грузы и проникать иностранным гражданам, преследующим неблаговидные цели? Причем граница эта с государством, с которым Азербайджан более 30 лет находился в состоянии войны. Я хочу посмотреть на того, кто сможет мне разумно, обоснованно ответить на эти вопросы.

Для особенно непонятливых хотел бы в очередной раз более детально прокомментировать Трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2023 года.

Напомню (для тех, кто вечно забывает), что территория Лачинской дороги, а также зона временной ответственности РМК являются суверенной территорией Азербайджанской Республики. Эти территории остаются суверенными, независимо от того, что на них временно находится РМК, а сепаратисты считают их своими.

Текст Трехстороннего соглашения ни словом, ни духом не ограничивает суверенитет Азербайджанского государства над Карабахским регионом. Любое фактическое ограничение является нелегитимным, а, соответственно, его устранение является правомерным.

Напомню, что в соответствии с пунктом 9-м Трехстороннего заявления Республика Армения "гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". А Азербайджанская Республика, в соответствии с тем же пунктом 6-м, гарантирует лишь безопасность движения по Лачинской дороге. В этом документе нет ни слова о "беспрепятственном движении". Все это означает, что Азербайджан имеет полное право перекрыть границу, в том числе в районе Лачинской дороги, разместить там и пограничников, и таможенников с целью гарантирования безопасного проезда.

И еще кое о чем хочу сказать в заключение. Посол США в Республике Армения Кристина Куинн позирует на границе с Азербайджаном, у начала Лачинской дороги. Но что мы видим! Армянский пост, перекрытый шлагбаум армянского поста. Но за их спинами нет ни Азербайджанского КПП, ни нашего шлагбаума. Так, кто же перекрывает Лачинскую дорогу? Мне кажется, необходимо поблагодарить американского посла за столь откровенное послание армянской стороне и всем посредникам.