Правда об истинной сути Трехстороннего заявления армянам не понравится

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол.

Ровно год назад, после визита Президента Ильхама Алиева в Брюссель, на страницах этого сайта я писал, что важнейшим элементом мироустройства Кавказа, установления в южнокавказском регионе долгосрочного устойчивого мира являются армяно-азербайджанские отношения и исчерпывающая реализация трехсторонних заявлений от 9/10 ноября 2020 года. Необходимо создание атмосферы сотрудничества и доверия с целью обеспечения устойчивого мира в регионе, поддерживаемого всеобъемлющим мирным соглашением. Все это во имя общей цели - создать безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ для благополучия всех народов, живущих в регионе.

Тогда же я вынужден был обратиться к вопросу о двух "коридорах" (Лачинском и Зангезурском), который был урегулирован в Трехстороннем заявлении лидеров трех государств от 9/10 ноября 2020 года, а в комментариях наших оппонентов превратился в предмет переливания из пустого в порожнее.

Сегодня, в силу происходящего на Лачинской дороге (кстати, понятие "коридор" по отношению к этой дороге в Азербайджане больше не употребляется, независимо от того, как это записано в Трехстороннем заявлении), мне думается, что на фоне раздающихся суждений осмысление этого исторического документа остается актуальной проблемой. И не сомневаюсь, что истинный смысл сказанного в этом документе соседям не понравится.

Но прежде, чем обратиться к самому документу, хотел бы высказать и свое мнение по поводу происходящего.

В соответствии с подготовленной с руководством временно размещенного в Азербайджане российского миротворческого контингента (РМК) дорожной картой, должен был быть осуществлен осмотр золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли. Должны были быть решены вопросы организации соответствующих мониторинговых и инвентаризационных работ. Эти вопросы актуализировались потому, что на суверенной территории Азербайджанской Республики без разрешения компетентных органов, а также заключения последующих за разрешением контрактов вести разработку природных ресурсов запрещено. Миротворцы, находящиеся на этой территории, не компетентны пресекать эту незаконную деятельность. И потому сделать это могут и должны компетентные органы Азербайджана. Однако, несмотря на это, не были созданы необходимые условия для проведения осмотра месторождений мониторинговой группой, не было достигнуто выполнение согласованных задач.

Акция азербайджанских экологов, являющаяся по своей сути движением гражданского общества, очень странно была воспринята претендующим на "демократичность" армянским сообществом. Это сообщество почему-то лишает азербайджанцев права выражать свое недовольство, свою волю, свои чаяния, свои требования. Но при этом, считая "коренным, законным, неотъемлемым правом" армянского народа подобное выражение своей воли в Республике Армения и Карабахе в 1988-91 годах с последующим применением оружия для осуществления этнической чистки азербайджанцев в Армении и в Карабахском регионе.

Не вдаваясь далеко в историю, вспомним реализацию этого "исключительно армянского права" путем осады парламента Армении после 44-дневной войны и избиения его спикера; путем нападения на азербайджанские посольства и генконсульства во Франции и США; путем пикетов с требованием беспрепятственного проезда по территории Азербайджана, соседней с Гафанским районом; путем препятствования мониторинговой миссии экологов в зоне, подконтрольной РМК; путем митинга, устроенного Варданяном на территории Азербайджана, и т.д. Именно это, конечно, есть "суверенная воля" армянского народа. С примесью традиционного терроризма.

При этом армянство категорически лишает азербайджанский народ права на транспортное сообщение с Нахчываном, хотя сам же глава Армении подписал соответствующий международный документ.

Все это как-то проплывает мимо внимания и мирового сообщества. Международные организации слышат только голос армянской стороны, игнорируя при этом аргументы (не вопли и стенания, а АРГУМЕНТЫ) азербайджанской.

Ни армянство, ни международные организации вкупе с определенной частью мирового сообщества упорно не замечают того факта, что СРЕДИ СТОЯЩИХ НА ЛАЧИНСКОЙ ДОРОГЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО ЕСТЬ ТЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЗГНАНЫ ИЗ ХАНКЕНДИ В НАЧАЛЕ 90-Х, ИХ ДЕТИ И ВНУКИ!

Рассматривая надуманный вопрос "закрытия" Лачинской дороги, в свете "страдания" армян, проживающих в своих домах и квартирах в Ханкенди, Совет Безопасности не вспоминает про четыре свои же невыполненные резолюции и изгнанных три десятка лет назад из этого города азербайджанцах.

О каком праве можно при этом говорить?

Тем временем, зарубежными СМИ очень активно обеспечивается пиар неожиданно появившегося в Карабахе лица "уже без российского гражданства" по фамилии Варданян, не имеющего к региону никакого отношения, но собирающегося его "спасать" по собственной инициативе и вопреки воле самой местной армянской общины. Следует отметить, что проникновение этого лица в зону ответственности РМК является незаконным и нарушает Уголовный кодекс Азербайджана (незаконный переход государственной границы). Это лицо превратилось автоматически в субъект его соответствующей статьи и подлежит уголовному преследованию не только на территории Азербайджана, но и за его пределами. Поэтому, при его появлении, например, в России, он согласно соответствующим двусторонним соглашениям должен быть выдан Азербайджану. Если конечно, до этого времени он не будет обезврежен на территории нашей страны.

И, наконец, несколько слов о заявлении Пашиняна по поводу привлечения к этому вопросу международных организаций. А как насчет невмешательства во внутренние дела суверенного государства? Он сам, в том числе и для внутренней аудитории, признавал Карабахский регион территорией Азербайджана и исключил его из своей повестки. Так кто или что заставило Пашиняна вернуться на два шага назад и, фактически, сорвать переговорный процесс? Как уже установлено, главным советником премьера Армении на сегодня является президент Франции. Мы понимаем инструкции, полученные от Макрона с целью срыва переговоров и последующего выдавливания из региона России и приглашения сюда Франции, но Азербайджан не позволит этого.

Теперь о Трехстороннем заявлении и статусе предусмотренных в нем "коридоров". Мне придется более детально объяснить непонятливым, что предусмотрено в п. 3, п. 6 и в п. 9 этого заявления.

Прежде замечу, что территория, входящая в зону временной ответственности РМК, а также территория Лачинской дороги являются суверенной территорией Азербайджанской Республики. Временное введение на эту территорию РМК никак не меняет ее статуса. Она остается суверенной территорией Азербайджана. В тексте документа нет ни слова об ограничении суверенитета государства над Карабахским регионом. Любое фактическое ограничение является нелегитимным, а, соответственно, его устранение является правомерным.

Пункт 3 Заявления гласит: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники". А в пункте 6 "предусмотрена будущая передислокация российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута", что указывает на исключительно охранную функцию РМК.

В этом же 6-м пункте говорится, что "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Любой, кто прочтет это, понимает, что без физического присутствия обеспечить безопасность движения по коридору невозможно. Поэтому очевидно, что присутствие азербайджанских силовых структур на дороге предусмотрено самим заявлением. Это, в то же время, и подтверждение для некоторых "упертых" суверенитета Азербайджана над этой транспортной артерией.

В заявлении не сказано ни одного слова, что участок границы в месте прохождения Лачинской дороги не охраняется азербайджанским государством. Азербайджан не отказывался и никому (в том числе и РМК) не передавал функцию охраны границы и таможенную функцию государства. Руководство РМК, понимая это, постоянно ссылается на то, что они не имеют право контролировать ввозимое сепаратистами.

И что? Это должно означать, что такой важный участок государственной границы в регионе, откуда еще не выведены все вооруженные силы государства-агрессора, должен оставаться бесконтрольным? Это - канал для незаконного перемещения нежелательных для государства лиц (террористов, провокаторов), запрещенных товаров, оружия (в т.ч. мин, взрывчатки), наркотиков и т.д. Сегодня это не просто опасения: эти преступления совершаются повседневно при попустительстве РМК и при отсутствии контроля со стороны азербайджанских силовых структур.

Если сопоставить приведенное положение пункта 6, где Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге, с положениями пункта 9, в соответствии с которым Республика Армения "гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", то становится ясным, что отсутствие гарантии предоставления с азербайджанской стороны беспрепятственности проезда и означает присутствие на границе, в районе Лачинской дороги пограничников и таможенников.

Я не понимаю, почему армянская сторона постоянно пытается доказывать всему миру факт отсутствия в Армении просто элементарно грамотных юристов? Вопрос, конечно, риторический, но все же интересно было бы получить на него ответ.