Что стоит за атакой на Азербайджан?

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол.

Азербайджан подвергся срывающей мирный процесс двойной атаке: с одной стороны, Макрон и французские парламентарии, а с другой, российский миротворческий контингент, действующий в пику российскому законодательству и во вред двусторонним отношениям и международным обязательствам России.

Что это означает? Попробуем разобраться.

По своему правилу, подчеркну вновь изначально, что я не путаю дружественные нам народы России и Франции соответственно с миротворческим контингентом, МО России и с французским президентом и частью политической элиты, о которых нам придется говорить.

О метаниях Макрона мы уже писали. Его голубая мечта стать посредником, очевидно, на глазах у всего мирового сообщества провалилась. Но как же жить без мечты. Надо что-то делать. И вот тут следуют шаги, не поддающиеся никакой логике, здравому смыслу, противоречащие известным фактам, международному праву и порядочности. Невероятный букет! Такого не смог бы натворить даже дилетант в политике. А Макрону удалось.

Ни одному политику не пришло бы в голову занять одностороннюю позицию в деле, где он хочет выступить посредником. Обратите внимание: я не говорю об объективности, непредвзятости, неподкупности, некоррумпированности. Это другой уровень. Не макроновский. Я говорю о нейтралитете в ходе переговоров, чтобы помочь сторонам договориться. Ведь для этого и нужен посредник.

А что делает Макрон? Пробивается в Праге к столу переговоров, хотя формат его и не предполагал, молчаливо способствует принятию Сенатом и Национальным собранием Франции безумных по своему содержанию резолюций, дает полные ненависти к Азербайджану интервью и подбивает Никола Пашиняна требовать его (Макрона) участия в переговорах.

Но ведь все, что он сделал, направлено на срыв переговоров! Нет, не просто на то, чтобы поставить перед собой шлагбаум на участие в переговорах, а срыв их вообще. Тем самым, Республика Армения, столь нуждавшаяся в мире, оказывается перед провалом мирного процесса. Но Национальное собрание Франции, понимая, к чему ведет свою политику Макрон, предложило вооружить Армению. Не договориться с Азербайджаном, земли которого были преступно оккупированы в течение 30 лет, а вооружиться и продолжить противостояние.

Вот, собственно, и краткая суть политики Макрона и французских депутатов.

В это же время в Карабахский регион Азербайджана прибывает российский олигарх армянского происхождения, отказавшийся от российского гражданства. Если учесть, что он при этом не успел приобрести азербайджанское гражданство и прибыл на территорию Азербайджана, минуя легитимные контрольно-пропускные пункты, то автоматически превратился в субъект одной из статей Уголовного кодекса Азербайджана. Надеюсь, что все необходимые процедуры в отношении его статуса уже осуществляются. Ни одно уважающее себя государство не будет терпеть незаконно находящееся на своей территории лицо с неизвестно каким гражданством, да еще занимающееся сепаратистской деятельностью.

Однако, представляется, что осуществление этих процедур необходимо ускорить, поскольку в результате нашего промедления он успел подняться на одну из высших ступеней иерархии преступной сепаратистской тусовки в Карабахском регионе Азербайджана, благополучие которой сегодня охраняет российский миротворческий контингент.

Этот момент требует особого внимания! В соответствии с пунктом 4 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, под которым стоит, в том числе и подпись (внимание!) президента РФ В.В.Путина, "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Но они, почему-то, не стали дожидаться вывода армянских вооруженных сил, точнее, не обеспечили своим вхождением этот выход, как должно было бы быть, а, наоборот, проводят с ними занятия, учения, помогают обустраиваться. Обратите внимание: не мирным жителям, а вооруженным незаконным формированиям. Что это? Миротворческий контингент?

Следует ли это рассматривать как просто игнорирование международных договоренностей за подписью президента России, направленное на подрыв его авторитета? Может быть, МО России, обязанное контролировать деятельность РМК, умышленно не замечает его проделки? Наблюдение за деятельностью РМК показывает, что они открыто демонстрируют свою ангажированность и коррумпированность при выполнении на них возложенных функций, не боясь никакой ответственности.

Мне, конечно, страшно понравилась ссылка российского генерала на карты Генштаба России с нелегитимными армянскими топонимами на территории Азербайджана. О чем говорит этот не соответствующий уровню азербайджано-российских отношений факт, надеюсь, всем понятно.

Сами слова "миротворческий контингент", миротворческая миссия" предполагают добрые намерения. Но когда добрые намерения подменяются тем, что было описано выше, когда миротворческий контингент, находящийся на азербайджанской территории в соответствии с доброй волей Азербайджанского государства, пытается доказать ему, что имеет право нарушать законы Азербайджана, пребывание его здесь становится излишним.

В прессе прошла информация о начале формирования в России новой ЧВК, и поручено это дело российскому "авторитету" "Армену Горловскому" Саркисяну, а его финансирование - российскому олигарху армянского происхождения Самвелу Карапетяну, который отправлял в Армению во время 44-дневной войны оружие под видом "гуманитарной помощи". То есть мы наблюдаем узаконивание еще одной армянской террористической организации? Мало было Дашнакцутюн, АСАЛА, Гнчак и многих других, занесенных в соответствующие списки террористов. Так теперь, если кто думает, что они будут в Украине воевать, то, на мой взгляд, ошибается. Этническая, армянская ЧВК создана в других целях и в Азербайджане уже об этом догадываются. Неплохо бы, чтобы об этом догадались и в России, а то оставшиеся без присмотра и нарушающие всевозможные российские и азербайджанские законы, а заодно международное право российские миротворцы и здесь могут поживиться.

Два процесса в разных странах, но объединяет их антиазербайджанская направленность. Уже раздаются голоса о наличии договоренности между Францией и Россией о "разделе влияния": Франции, мол, достанется Республика Армения, а России - часть Карабахского региона Азербайджана, находящаяся под контролем РМК. Но это все, на мой взгляд, выдумка, отражающая надежды армянской стороны. Не верится мне, что Россия откажется от своего форпоста, приютившего военную базу в Гюмри. Скорее всего, Республика Армения отдана Франции во временное пользование, пока Россия занята войной в Украине...