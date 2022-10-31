Такие посредники нам не нужны

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Мы в преддверии очередной встречи с одним из посредников. Встреча за встречей, однако уже два года прошло после нашей Победы, а Трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2022 года до конца не выполнено, причем в ключевых для мирного процесса пунктах. При этом число посредников увеличилось, а претенденты на эту роль стоят в очередь. С чего бы? Привлекают опыт и туристические маршруты Минской группы ОБСЕ?

Все вытекает из политики двойных стандартов. Они применяются к толкованию международного права, к религиям, к этносам, к конкретным событиям и т.д.

С двойными стандартами Азербайджан сталкивался еще в период Советского Союза, когда заработанное им отбиралось и передавалось соседним странам в качестве дотаций. Столкнулся и во время конфликта, вызванного аннексионистской политикой Республики Армения, когда "посредники" делали вид, что не могут определить, кто агрессор. Сталкивается с ними и сейчас, когда пришло время завершения конфликта после победоносной 44-дневной Отечественной войны, время делимитации и демаркации границы, подписания мирного договора.

Проявляются двойные стандарты в политике государств, в действиях и высказываниях лидеров государств, политиков и экспертов.

Именно подобная порода "лидеров государств, политиков и экспертов", презрев истину, принципы и нормы международного права, элементарной справедливости и порядочности, жертвуя жизнями и судьбами сотен тысяч людей, на протяжении трех десятилетий разжигали конфликт, смотря жертвам конфликта в глаза, называли черное белым и наоборот, убеждали, что территориальная целостность для разных государств - это не одно и то же, а высшая справедливость - это пойти на уступки агрессору.

Азербайджан явился первым из государств, созданных на развалинах бывшего СССР, по которому был нанесен удар Искандерами-М. В этой связи вспоминаются и события 20 января 1990 года, когда в отношении мирного населения Баку со стороны советской армии была проявлена беспрецедентная жестокость. Всплывают перед глазами кадры фотохроники геноцида в Ходжалы с участием 366-го российского полка. Виновные в этих чудовищных преступлениях не понесли до сих пор заслуженного наказания - Азербайджану не было оказано необходимого содействия в доведении дела правосудия до конца. На фоне этого, обстрелы Гянджи и других мирных городов Азербайджана, повлекшие гибель гражданских лиц (в том числе, детей, женщин, стариков) вызывают естественный вопрос: не являются ли эти факты звеньями одной цепи?

Удастся ли наказать виновных во всех этих преступлениях? Помогут ли в этом "сердобольные" претенденты на посредничество?

Двойные стандарты применяют посредники и сегодня, когда, казалось бы, Южному Кавказу так нужен мир. Делают заявления, противоречащие реальным, а порой и очевидным фактам и нормам международного права ради электоральных и коррупционных интересов. Попытки сохранить или вернуть влияние в регионе приводят ко все большим человеческим жертвам и блокируют мирный процесс.

Не может быть посредника, который выбирает одну из сторон конфликта и подходит к ней со "снисходительными стандартами". Пытаясь оправдаться, например, Эммануэль Макрон называет сказанное им о конфликте в интервью своим личным мнением, но делает их он как президент Франции. Так, почему бы ему перед этим не подать в отставку, а потом разбрасываться своим личным мнением? Эти заявления - официальная позиция Франции, которая, я уверен, не совпадает с мнением французского народа, строившего свое государство на принципах свободы, равенства и справедливости.

Попытки другого "посредника", вопреки своей официальной позиции, подписанным документам и сделанным заявлениям ограничить суверенитет Азербайджана над зоной временного контроля РМК способны привести к смене стратегического партнера - вместо Баку он может получить сепаратиста Араика Арутюняна. Впрочем, каждый волен делать свой выбор.

Нет должной реакции мирового сообщества на стертую с лица земли часть Карабаха, три десятка лет находившуюся под армянской оккупацией. Международные эксперты, привлеченные Азербайджаном к определению размера материального ущерба, нанесенного Республикой Армения в результате оккупации 20% территорий нашей страны, пока оценили причиненный вред в 50-60 миллиардов долларов.

К сожалению, вместо торжества верховенства закона, простого применения международного права, мы слышим несуразные высказывания Эммануэля Макрона, наблюдаем выкрутасы Никола Пашиняна, вакханалию на российских телеканалах и кругах власти РФ, а также агонию Маргариты Симоньян и Константина Затулина.

Но посредники молчат не только об этом. Когда говорят о территориальной целостности и нарушении суверенных границ, никто не вспоминает о семи селах Газахского района и одном селе Нахчыванской АР, которые продолжает оккупировать Республика Армения. Далее - вопреки Трехстороннему Заявлению от 9/10 ноября 2020 года, остатки армянской армии все еще находятся на территории Азербайджана, где сейчас временно размещены российские миротворцы. Кроме того, Республика Армения, нарушая положения этого документа, не выполняет своих обязательств по открытию коммуникаций. До сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности поездок в Нахчыван из Восточно-Зангезурского региона Азербайджана.

Посредник в лице России обязан был обеспечить вывод армянских вооруженных формирований ПАРАЛЛЕЛЬНО с вводом своих войск в зону ответственности. Посредник обязан был обеспечить открытие сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной частью Азербайджана. К этому его обязывает поставленная под Трехсторонним заявлением подпись. Не бывает так, что "за эту подпись я отвечаю, а за эту нет".

В то же время мы все еще надеемся, что Республика Армения будет сотрудничать с Азербайджаном с целью прояснения судьбы порядка 3900 наших соотечественников, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, передаст подлинные карты минных полей, а также предоставит Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.

Вот о чем следует говорить претендентам на посредничество, поборникам прав человека и справедливости.