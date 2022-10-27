Антиазербайджанские вбросы в российском телеэфире превращаются в систему

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Дружить нужно уметь. Азербайджан дружить умеет, и азербайджанский народ - тоже. Если обратить внимание, только в нашей стране так называемые российские релоканты не сталкиваются с агрессивным отношением. При том, что основания для этого у нас есть - никто ведь не станет отрицать, что карабахский конфликт начался и затянулся на 30 лет по вине Кремля, а не Белого дома, что 366-й российский полк, а не подразделение американской или британской армии участвовал в резне в Ходжалы. Мы все это знаем и помним, но азербайджанский народ не настроен на враждебность и агрессию. Нам достаточно улыбки, чтобы протянуть руку. Но российская сторона делает все наоборот. Вместо того, чтобы не терять вроде неплохие отношения с Баку, она старается оттолкнуть его. И мы вовсе не склонны винить во всем том безобразии, что творится в последнее время в российском эфире, лишь армянскую диаспору. Да, понятно, Симоньян и все такое - это фактор, но без поддержки антиазербайджанской вакханалии сверху, никто не посмел бы устраивать бичевание Баку в прямом эфире. То есть за систематическими антиазербайджанскими вбросами на российских телеканалах кто-то в органах государственной власти стоит. Поставить тут вопрос или не стоит?

Программа "Большая игра" на Первом канале вчерашними выпусками внесла в процесс отторжения Азербайджана очередной неоценимый вклад. В течение дня ведущие Суслов и Никонов проводили проармянскую пропаганду, отвлекаясь от пропаганды антиукраинской, и было заметно, как приглашенные к экзекуции армянские эксперты этого момента нетерпеливо ждали. Долгое время на пропаганду против Баку на российском ТВ явно было наложено табу, а теперь, видимо, телеканалы получили добро. Мы, признаться, думали, что после 44-дневной войны и соответствующих заявлений президента РФ прежние технологии российской пропаганды уйдут в историю. Не ушли. А жаль.

31 октября президент Путин собирается устроить встречу глав Азербайджана и Армении. Москва стремится забежать вперед Брюсселя, где такая встреча планируется на начало ноября. И "Большая игра" в минувшую среду постаралась разъяснить сторонам, а точнее - армянам, насколько им должно быть выгодно российское посредничество и невыгодно американское. Ведущие и эксперты с армянскими фамилиями потратили время на то, чтобы объяснить армянам, что проект мирного договора, предложенный западом, это зло, потому что предполагает признание территориальной целостности Азербайджана и отказ от территориальных претензий. Оказывается, только Россия способна спасти Армению как государство и обеспечить безопасность карабахских армян, на которых Штатам наплевать, а главная задача Штатов - это выдворить Россию с Южного Кавказа. Об этом говорили с подачи ведущих небезызвестные Мигранян и Халатян.

Очень неприятно наблюдать, с каким энтузиазмом ведущие подводили экспертов под определенные выводы и заявления. Даже отвратительно. Масса времени ушла на исторические мифы, с надрывом озвученные Миграняном, превратившим программу о реальной политике в фарс. Хотя Мигранян, думается, попал в яблочко, потому что исторические фантазии в сегодняшней России все больше превращаются в инструмент политики. Было сказано очень много лишних слов, чтобы прийти ко все тому же, традиционному для армянского, а теперь и российского агитпропа выводу - если Армения примет американские условия, то ей крышка, армян ждет конец государственности и геноцид, потому что пантюркисты не дремлют. Комментаторы пытались даже пугать Азербайджан Ираном. А коллега Затулина по комитету Госдумы депутат Туров разглядел за всем происходящим тень Анкары.

Из прослушанного можно узнать удивительные вещи. Большим открытием для нас стали слова о том, что Россия на протяжении всего конфликта удерживала его в мирном русле, что эта держава всегда была фактором стабильности в регионе, США хотят навязать Армении договор, лишающий ее Карабаха, а вот Москва всегда была за то, чтобы отложить вопрос Карабаха на потом... Все это заявлялось в эфире Первого канала российского ТВ.

Не будем сейчас говорить о противоречии многих моментов официальной позиции Кремля, потому что не исключаем, что эта позиция под влиянием ситуации могла измениться, почему, собственно, и были возвращены в эфир антиазербайджанские тренды. Чем дальше, тем более заметно, насколько стремительно теряет Россия позиции на постсоветском пространстве. Нелицеприятные методы, использовавшиеся для удержания тех или иных стран в орбите так называемого союзничества, больше не работают. Именно эти методы привели к нынешней ситуации, когда с Москвой не желает считаться даже бесхребетная Армения. За многие годы доминирования на этом пространстве российская сторона не смогла, скажем так, реально понравиться соседям, хотя имела для этого все возможности. Сегодня она хаотично пытается наверстать упущенное, но снова делает это неправильно, раздражая и отталкивая тех, кто от России не зависит, но готов был бы считать ее своим другом при ином ее подходе.

Пытаясь удержать Армению, Россия готова пожертвовать относительно ровными отношениями с Азербайджаном? Если да, то это будет для нее очень большой потерей. Если же нет, то властям державы следует принять какие-то меры, чтобы не разрушить окончательно и без того не безоблачную репутацию России в глазах азербайджанской стороны. В Москве не должны забывать, что российские телеканалы есть в списках всех операторов кабельного ТВ, а русский язык понимает половина населения Азербайджана, и "Большая игра" вещает не только для армянских ушей.