Армянский фанатизм российских СМИ

20 октября в вечернем выпуске ток-шоу канала "Большая игра" в эфире российского "Первого канала" была совершена очередная провокация против Азербайджана. В ходе обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского Союза в Армению, проармянские эксперты Наталия Нарочницкая и Андраник Мигранян, являющиеся гостями ток-шоу, озвучили призывы и заявления против территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан сталкивается с подобной предвзятостью в российских СМИ далеко не первый раз. И каким-то возмутительно подозрительным образом циркуляция подобных случаев случается именно в то время, когда в нашей стране происходят знаменательные события (напомним, что 20 октября состоялось открытие международного аэропорта в Зангилане). Как известно, телевидение в основном пропагандирует идеологическую политику государства. А это является красной чертой в такой стране, как Россия.

По мнению политолога Сергея Маркова, провокация против Азербайджана организована российским миллиардером армянского происхождения Рубеном Варданяном, который запустил своих людей в ряд российских СМИ. Напомним, что Рубен Варданян незаконным образом перебрался на территорию Азербайджана, временно подконтрольную российским миротворцам, где пытается стать так называемым "госминистром" несуществующего "арцаха".

Ранее, когда в нашей стране происходили важные исторические события и во время судьбоносных моментов мы неоднократно становились свидетелями клеветнических политических шоу на российском телевидении. В частности, телеканал "Россия-1" неоднократно выходил с программами, где приглашённые эксперты выступали с угрозами и не стесняясь выплёскивали ненависть в адрес Азербайджана. Во время второй карабахской войны озвучивались даже провокационные идеи о нанесении ракетных ударов по нашей нефтяной промышленности. Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин и вовсе предъявлял угрозы Азербайджану в прямом эфире. Несмотря на то, что азербайджанская общественность встретила с негодованием подобные провокационные высказывания и справедливо требовала осуждения со стороны российского руководства, никакой реакции из Кремля так и не последовало.

Хотя в первую очередь данный вопрос должен волновать власти России. 24 июня Россия и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Наша страна последовательно реализует подписанное соглашение и ожидает от российской стороны того же. Исходя из этого, уже в ближайшее время вещательные компании России должны пресекать антиазербайджанские высказывания проармянских пропагандистов и носителей проармянской идеологии за их вредоносную деятельность в телевизионном пространстве России.

В отличие от российских медиа, азербайджанские СМИ всегда были объективны по отношению к этой стране. Даже когда мир называет Россию "агрессором" в отношении того, что происходит в контексте российско-украинского конфликта, Азербайджан не допускает какой-либо предвзятости в распространяемых СМИ информации. Азербайджанские СМИ сохраняют нейтралитет, но, к сожалению, мы не видели того же со стороны российских коллег во время 44-дневной войны. Азербайджанский народ не забудет лживые изречения, которые лились из уст заядлых пропагандистов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемым на телеканале "Россия-1". Не скрывающий своей симпатии к Армении Соловьев не только не пресекает, но даже и поощряет высказывания приглашённых им же любителей армянских денег "экспертов", которые занимаются разжиганием межнациональной розни в прайм-тайм. Из той же оперы стало недавнее интервью карабахского сепаратиста Артака Бегларяна агентству РИА Новости, которое тем самым поставило под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Регулярное вынесение армянских сепаратистов на повестку дня в российских СМИ - это продукт пропагандистской машины Соловьева, Симоньян и прочих, обслуживающих интересы армян.

Во время визита Президента Ильхама Алиева в Россию 23 февраля этого года глава государства встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ. Предвзятые вопросы, заданные главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян армянского происхождения, показали, что в этой стране сформирована армянская медиа-мафия. Они занимаются провокациями против Азербайджана в возглавляемых ими органах СМИ. Такого рода события вне всякого сомнения наносят существенный урон двусторонним отношениям Азербайджана и России, а также противоречат союзнической декларации, подписанной в Москве 22 февраля. С этой точки зрения либо Россия должна честно выполнять свои обязательства, либо в нынешних условиях доверительные отношения между двумя странами будут поставлены под вопрос.