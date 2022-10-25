Российские телеканалы ведут информационную войну против Азербайджана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Российская пропаганда, которой, как известно, давно и успешно управляют представители "древнейшей"... пардон, "древнейшего" на планете народа, в последние дни активно взялась спасать интересы России на Южном Кавказе. Но делает российский агитпроп это чисто по-армянски, то есть с предсказуемо обратным результатом и тратой могущих сил впустую.

Накануне вечером и сегодня утром телеканал Россия-24 порадовал армянских зрителей провокационным и предвзятым репортажем о ситуации между Азербайджаном и Арменией. Понимая, что позиции державы в регионе сильно шатаются и Армения, пользуясь слабостью "стратегического союзника", все увереннее дрейфует на запад, пропагандисты не нашли ничего лучше, чем обвинить в этом Баку и попробовать вернуть сердца армян, шельмуя посреднические усилия Запада, который, дескать, замыслил "отдать" Карабах Азербайджану.

Заказной характер репортажа совершенно очевиден. Если бы это было не так, возбужденный непонятно чем автор репортажа Антон Подковенко, или как его там, дал бы слово и азербайджанской стороне. Трактовка пунктов Трехстороннего соглашения и проекта мирного договора, предложенного американцами, просто поражают своей, еще раз пардон, глупостью. Да, в целях пропаганды часто притягиваются факты за уши, но перевирать до такой степени смысл уже хорошо известных всем вещей - это верх некомпетентности, дающей, как мы уже отметили, обратный эффект.

Нужно сказать, что репортаж был направлен не столько на армянского, сколько на российского зрителя. В целом, суть этой топорной поделки такова - Азербайджан создает условия для прихода в регион Запада и вытеснения России, якобы специально обращаясь к западному посредничеству и отказываясь от российского. Что-то возбужденный автор репортажа тут перепутал. Причем тут Азербайджан? Ему нет необходимости строить коварные планы для вытеснения российского присутствия. На азербайджанской территории это присутствие ограничено зоной временной ответственности РМК и соответствующим пунктом Трехстороннего заявления, согласно которому через три года без эксцессов и лишней головной боли это присутствие завершится. Кроме того, допустив на свою территорию российских миротворцев, азербайджанская сторона оставила контроль за собой, и называть силы РМК базой просто смешно. Так вот, Азербайджану нет необходимости закручивать интриги, чтобы вытеснять Россию. Баку всегда соблюдал баланс и не собирается жертвовать своим суверенитетом ради сторонних интересов и дальше. В отношениях с геополитическими полюсами Баку всегда старается подстраивать их интересы в регионе под свои, а не наоборот. И получается у него, как видим, неплохо.

При подготовке подобных репортажей российским пропагандистам следует немного снизить эмоции и включить голову. Хотя о чем это мы - головой российской пропаганды, к сожалению, продолжают управлять симоньяны, багдасаряны, халатяны, кургиняны и прочие "яны". Несмотря на все потрясения, которые переживает Россия, несмотря на расклад сил и критическую важность в нынешней ситуации для нее Азербайджана, российский эфир продолжает оставаться под контролем армянской тусовки, которая заказывает музыку и формирует тренды. Да, поддержка сепаратизма с учетом происходящего - в тренде и в этом смысле для армян тут раздолье. Но как быть с самими российскими интересами?

Господин Подковенко очень эмоционально озвучил основные постулаты армянской националистической пропаганды и пригласил в свидетели Семена Багдасарова и Айка Халатяна. Эти говорящие головы самого беспринципного и бессовестного - армянского сегмента российского агитпропа оставались почти невостребованными после 44-дневной войны, а теперь снова спущены с цепи. Наверное, от отчаяния. Иначе того безобразия, что творилось в репортаже России-24, не объяснить.

Для просвещения авторов телеканала уточним некоторые моменты. Во-первых, территория Карабах не "отходит" Азербайджану, а как был, так и остается в его составе. Это не спорная, а международно признанная территория нашей страны, что за последние тридцать лет неоднократно подчеркивалось на различных уровнях. Неоднократно подчеркивал эту реальность и президент России Путин. Во-вторых, Трехстороннее соглашение не содержит никаких компромиссов. О каких компромиссах говорит Россия-24? О каких компромиссах может идти речь в документе о фактической капитуляции? При подписании мирного договора никаких компромиссов тоже не предусматривается, вопрос азербайджанских территорий ставиться не будет ни под каким углом. Тема компромиссов закрылась 27 сентября 2020 года. Сами армяне могут продолжать себя обманывать, но поддерживать у них эти иллюзии просто бесчеловечно.

Страшилки о якобы грядущих этнических чистках в зоне РМК тоже рассчитаны на дураков. Уже однозначно заявлено, что желающие жить по азербайджанским законам армяне смогут остаться, а не желающие могут уже начать подбирать себе новую страну для проживания. Это не этническая чистка, а естественный отбор. В результате которого в составе азербайджанского общества останутся только те представители армянского этноса, которые готовы жить согласно Конституции и гражданскому кодексу, в мире и взаимопонимании. Это произойдет само собой, путем эволюции сознания, а не тем путем, который был использован для "очистки" Армении от коренного, азербайджанского населения.

В одном только авторы репортажа правы - происходящее сейчас в нашем регионе это часть геополитической игры Запада с Россией, и последняя действительно теряет позиции. Вот только для нас в этих играх белых и пушистых нет. И с той, и с другой стороны используются грязные методы и провокации. Все эти методы нам известны, к сожалению, очень хорошо. Азербайджан закалился и знает, от кого чего ожидать. Возвращение говорящих голов с армянскими фамилиями в антиазербайджанский эфир именно сейчас тоже не неожиданность.

Единственное, что продолжает удивлять, - это топорность пропаганды. За столько лет уж можно было бы чему-то научиться...