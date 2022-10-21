Антиазербайджанская провокация в эфире российского телеканала

В эфире российского "Первого канала" совершена очередная провокация против Азербайджана.

Как передает Day.Az, провокация произошла в вечернем выпуске ток-шоу канала "Большая игра" от 20 октября. В ходе обсуждений, посвященных отправке миссии Европейского Союза в Армению, проармянские эксперты Наталия Нарочницкая и Андраник Мигранян, являющиеся гостями ток-шоу, озвучили призывы и заявления против территориальной целостности Азербайджана.

Мигранян выступил против позиции России в отношении Карабаха на российском государственном телеканале. Он отметил, что вопрос "статуса" Карабаха якобы всегда был для России на повестке дня.

Однако никто не напомнил Миграняну заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в интервью сразу после подписания трехстороннего соглашения 10 ноября: "Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и так было всегда". Мигранян заявил, что якобы на следующем этапе плана Москвы по урегулированию Нагорного Карабаха стоит вопрос "статуса".

В течение выпуска ведущий "Большой игры" Вячеслав Никонов и его проармянские гости утверждали, что восстановление юрисдикции Азербайджана в отношении Карабаха не отвечает интересам России. Кроме того, на протяжении всего шоу на мониторе демонстрировалась карта так называемой "Нагорно-Карабахской Республики".

В конце шоу одна из известных проармянских рупоров России, "историк" Наталья Нарочницкая, перебив ведущего выкрикнула, что "Карабах - это исконно армянская земля". В это время камеры не показывали Нарочницкую.

Представляем вашему вниманию видео выпуска: