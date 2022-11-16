Макрон доказал, что колонизаторские замашки Франции не остались в прошлом

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол.

Принятая 15 ноября 2022 года антиазербайджанская резолюция Сената Франции, по сути, является саморазоблачением этой страны, как "непредвзятого, объективного посредника", каким официальный Париж пытается представить свою страну.

Подчеркну сразу, что я не путаю прекрасный народ Франции с ее президентом и частью политической элиты, о которой мы говорим. Одержимый идеей-фикс предстать перед человечеством успешным миротворцем, президент Франции мечется между самыми разными конфликтами: в Украине, Сирии и других ближневосточных странах, встревает между Турцией и Грецией. Но везде, где он не появляется, конфликт только еще более разгорается.

Обратимся к нашей ситуации. После краха Минской группы, который некоторые "посредники" долгое время не хотели признавать, Макрон всеми силами пытается втиснуться в мирный переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией, хотя об этом его никто не просит.

Не скрывая свою проармянскую позицию в период 44-дневной войны и в последующий период, Макрон и подручный ему французский парламент принимают две проармянские резолюции. 25 ноября 2020 года Сенат Франции проголосовал за резолюцию, призывающую признать "независимость" так называемой "НКР", а 3 декабря 2020 года Национальное собрание и нижняя палата парламента приняли еще одну антиазербайджанскую резолюцию.

Мы прекрасно понимаем, что у государственных деятелей такого уровня, безусловно, имеется достаточно объективной фактологической информации о сути имевшего место армяно-азербайджанского конфликта, о процессах двухсотлетнего переселения армян на земли Южного Кавказа, Азербайджана и причинах территориальных притязаний и агрессивной политики Республики Армения. Однако президент Франции делает откровенные заявления в поддержку Республики Армения, а затем называет сказанное о конфликте в интервью своим личным мнением. Точно так же, незадолго до принятия Сенатом резолюции Макрон звонит Президенту Азербайджана и заверяет в своих искренних намерениях содействовать мирному процессу, выступить нейтральным посредником, а через два дня дает отмашку на принятие антиазербайджанской резолюции.

Здесь следует заметить, что французская бюрократия построена таким образом, что документы, связанные с вопросами обороны, безопасности и внешней политики не рассматриваются парламентом без одобрения президента. Кроме того, резолюция - это не нормативный акт, не закон, обязательный к исполнению. Это рекомендательный документ, к которому президент Франции может прислушаться, либо не прислушаться.

Поэтому я делаю убедительный вывод, что данная резолюция была принята в качестве предполагаемого рычага давления на Азербайджан и его Президента.

Мы все думали, что колониальное прошлое Франции - это уже история. В которой она колонизировала, оккупировала порядка 50 стран, занималась их грабежом, эксплуатацией, совершала геноцид коренных народов. Мы надеялись, что она покаялась. Однако, политика президента Макрона и парламента Франции свидетельствует о том, политики этой страны не забыли "вкус грабительской наживы". Лавры Саркози, совершившего коррупционные преступления в отношениях с руководством Ливии, а затем расправившегося с ним, очевидно, не дают Макрону покоя.

Поддержка оккупанта, страны, совершившей агрессию, это отголоски колониального сознания в поведении французских политиков, подкрепленные коррупционной составляющей и разбавленные азербайджанофобией, тюркофобией и исламофобией.

Всё поведение французских политиков пронизано духом коррупции. Французскому избирателю и правосудию следует обратить на это внимание.