Именно от Азербайджана зависит, останется ли Пашинян у власти

То, что армянская сторона заявила об отказе от участия во вчерашней встрече глав МИД в Москве не по дипломатическим каналам, говорит о том, что, прежде всего, Ереван недоволен Москвой. Он недоволен по многим причинам. А самая актуальная сейчас, думаю, заключается в том, что в Ереване, как и в Баку, считают, что Рубен Варданян это проект России, причем, не столько для Карабаха, сколько для Армении.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По мнению политолога, одобрение президентом РФ прошения Варданяна об отказе от российского гражданства можно считать первым шагом, необходимым чтобы действовать дальше.

"Тут, на мой взгляд, мы имеем определенный парадокс. В нынешних условиях Армения сама заинтересована в том, чтобы протесты азербайджанской общественности на Лачинской дороге продолжались. Как видим по числу звонков, сделанных накануне из Еревана в западные страны и организации, армянская сторона в спешном порядке пытается сбалансировать ситуацию между Россией и Западом. Запад заинтересован в сохранении власти Пашиняна и предотвращении прихода пророссийских политиков. И весь курьез ситуации для Армении заключается в том, что именно от Азербайджана сегодня зависит, останется ли Пашинян у власти. От развития ситуации между Баку и Ереваном зависит, будет ли Варданян продолжать свою политику и насколько высокий рейтинг сохранит Пашинян", - сказал Ибрагимов.

Премьер Армении, отметил наш собеседник, полагает, что можно решить проблему с Варданяном, активно вовлекая в процессы Запад. Но дело в том, что в Армении слишком оптимистично восприняли выступления представителей ряда стран на недавних обсуждениях по Лачинской дороге в Совбезе ООН. По мнению политолога, армяне напрасно видят в сделанных заявлениях некий резонанс и рассчитывают обеспечить себе какие-то успехи в будущем году. В любом случае, мирного договора в этом году ожидать было бы смешно, и вообще, процесс может быть отложен на неопределенное время, сказал профессор сеульского университета, добавив, что, в любом случае, этот договор нужен больше армянам, а не нам.

"Что касается попытки армян, проживающий на территории, временно контролируемой РМК, помешать азербайджанской акции, то, думаю, это самодеятельность. Сидела кучка армян где-то в чайхане, обсуждала события и вдруг возникла идея, а не пойти ли туда, чтобы "показать" азербайджанцам. Я более чем уверен, что армяне рассчитывали на то, что миротворцы их остановят. Потому что если бы они прорвались, последствия могли быть плохими. Так что уверен, в душе они были несказанно рады, что их демарш не удался", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева