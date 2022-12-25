Варданян и армянская логика

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская логика - явление загадочное и до сих пор не изученное. Точнее сказать, не поддающееся изучению, потому что, как не странно это звучит, не содержит никакой логики. Между тем, как явление армянская логика могла бы заинтересовать науку. Не будем уточнять, какую именно сферу, но разгадка этой "тайны" помогла бы вернуть способность трезво мыслить миллионам людей. А именно - 11 миллионам армян планеты Земля, которым внедряемая с рождения пропаганда не дает возможности посмотреть на мир незашоренным взглядом.

Согласно армянской логике, хачапури, приготовленное руками армянки, по умолчанию становится армянским. Та же логика подсказывает Рубену Варданяну, что место рождения его бабушки дает ему какие-то права на недра Карабахского региона Азербайджана.

Накануне телеканал РБК, для которого Варданян стал почти что собкором, прокомментировал произнесение его имена на встрече глав МИД Азербайджана и России в Москве. Вальяжно посмеиваясь, он заявил, что очень рад своей славе, а азербайджанский министр не прав, потому что он, Варданян человек, дескать, в Карабахе не случайный, а укорененный благодаря бабушке. И вообще, он день и ночь думает о благе "арцахского народа" и о том, как бы сделать так, чтобы армяне смогли жить рядом с азербайджанцами, но не вместе. Вспомнил он и о псевдо-реставрации мечети Юхары Говхарага в Шуше, изуродованной иранскими "специалистами" на деньги российского миллиардера. Одним словом, исходя из логики Варданяна, у него полно заслуг, позволяющих ему считать азербайджанские территории своей вотчиной.

Напомним, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой заявил, что "деятельность Варданяна носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому незамедлительно должен быть положен конец. Чем раньше этот человек покинет данный регион, тем лучше будет для всех. В первую очередь, от этого страдает местное население, реинтеграции которого он мешает. Потому, что до его появления, в этом направлении были позитивные контакты. Мы считаем, что данный фактор является вредоносным и дестабилизирующим".

В свою очередь Лавров поспешил пояснить, что "Рубен Варданян никакого отношения к России не имеет. По просьбе Варданяна Президент России лишил его гражданства. Его поездка в Карабах не имеет никакой связи с Россией".

Хотя самодеятельность в появлении российского миллиардера в Карабахе вызывает большие сомнения, будем считать, что мы приняли слова Лаврова к сведению. Что бы там ни было на самом деле, а заявление главы МИД РФ говорит о том, что российская сторона фактически сдала Варданяна. Открестившись от его провокаций, она облегчила азербайджанской стороне задачу, дав понять, что никаких дипломатических и прочих трений, если что, не ожидается.

Это плохая новость для "госминистра". Ему не стоит включать дурочку и делать вид, что он не понял, что именно имел в виду азербайджанский министр. Армянская логика, конечно, подсказывает именно такую манеру поведения, но на самом деле никакая бабушка не поможет авантюристу легализоваться на международно признанной территории Азербайджана. Родился в Ереване, учился в Армении и Москве, дальше - в Европе и США, а в последние тридцать лет развивал бизнес в России. В отличие от того же Сержа Саргсяна, Варданян действительно не имеет к Карабаху никакого отношения. И даже если бы имел, в нынешних реалиях легитимироваться там он мог бы только в том случае, если бы агитировал армян за регинтеграцию в азербайджанское общество, а не за формулу "рядом, но не вместе". После 44-дневной войны никто не позволит этой формуле реализоваться, и Варданян находится там для того, чтобы этому помешать или хотя бы потянуть время, пока что-нибудь вдруг чудом не изменится.

Само собой разумеется, Баку постарается принять соответствующие меры. В этом никому не стоит сомневаться. Место рождение бабушки или какого-то другого родственника в данном случае никакой роли не играет. Скажем больше - армянская пропаганда, подбрасывая идеи, совершенно не умеет смотреть вперед. Около 300 тысяч азербайджанцев, ставших жертвами этнических чисток, оставили в Армении могилы своих прадедов и прапрадедов, и тоже могут потребовать предоставить им возможность жить с тамошними (пришлыми) армянами рядом, но не вместе. С исторической точки зрения у них имеются все права на это. Все понимают, что армянское общество никогда не избавится от пещерной ненависти, потому что идеологи ему этого попросту не позволят, и Армения никогда не станет для неармян безопасным пространством. Но это не значит, что вопрос закрыт. "Рядом, но не вместе" в отношении уже самой Армении может актуализироваться в любой момент. "Наступит день, когда западные азербайджанцы вернутся в наш исторический край - Западный Азербайджан", - заявил 24 декабря Президент Ильхам Алиев, посетив офис Общины Западного Азербайджана.

Прямо сейчас возвращение азербайджанцев в Армению на земли своих предков невозможно, за что, собственно, соплеменники Варданяна и боролись. А теперь они хотят не допустить возвращения азербайджанского населения и на земли самого Азербайджана. Для этого российский миллиардер, от которого открестилась Москва, и находится в Ханкенди. До его появления с армянской общиной действительно начали налаживаться контакты. Люди общались совершенно спокойно, без агрессии, и со стороны армянского населения чувствовался неподдельный интерес и стремление к примирению и налаживаю жизни рядом и вместе. Но объявился Варданян - и контакты прекратились. Не потому, что простые армяне прониклись его идеями, а потому, что стали бояться демонстрировать свое желание мира.

Варданян вменяет себе в заслугу реставрацию мечети в Шуше, но лучше бы промолчал. Как выясняется, инициатива и сомнительная заслуга в переиначивании старинной азербайджанской мечети в "персидскую" принадлежит руководимому Варданяном фонду "Инициативы развития Армении". Когда несколько лет назад в армянских и казахстанских СМИ пошли новости на эту тему, главным действующим лицом и спонсором проекта назывался казахский предприниматель Кайрат Боранбаев. Утверждалось, что бизнесмен, владелец сети Макдональдсов в Казахстане побывал в оккупированной на тот момент Шуше и выразил пожелание ссудить деньги на восстановление разрушенной и превращенной в хлев армянами мечети. Педалирование роли казахского предпринимателя носило провокационный и пропагандистский характер, а Варданян при этом скромно держался в тени, как будто его тут вообще нет. Участвовал Боранбаев в этом безобразии или нет, доподлинно неизвестно. Посольство Казахстана в Баку этот факт опровергло, но дыма без огня не бывает, и это мы тоже понимаем.

Сегодня Варданян заговорил о своей заслуге в реставрации мечети, стараясь выглядеть эдаким заслуженным политиком с большим грузом толерантности. И фактически признался в преступлении, потому что фальсификация памятников истории и культуры на оккупированных территориях международным правом запрещена и квалифицируется как преступление.

Засланец ничего не сказал о разграбляемых им месторождениях, делая вид, что эти ресурсы по умолчанию принадлежат ему и обсуждению не подлежат. Тем не менее, по его лицу видно, что главная его забота и главные страхи сосредоточены именно на руднике. Следуя все той же армянской логике, он и многие другие его соплеменники считают, что если армяне "испокон веков" живут здесь, значит, полезные ископаемые Карабахского региона принадлежат им. Тут покойная бабушка Варданяна упомянута как раз в тему.

Между тем, реальность такова, что уже почти две недели незаконно добытое золото преступники не могут вывезти в Армению, с каждым днем неся огромные потери. И Варданян не может не понимать, что этот процесс больше не возобновится, даже после того, как завершится акция на Лачинской дороге.