Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Деятельность Варданяна носит преступно-авантюристический характер", - сказал он.