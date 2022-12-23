https://news.day.az/politics/1522404.html Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех - Джейхун Байрамов
Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех - Джейхун Байрамов
Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Деятельность Варданяна носит преступно-авантюристический характер", - сказал он.
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