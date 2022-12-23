Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех

Чем раньше Варданян покинет Карабах, тем лучше для всех.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. 

"Деятельность Варданяна носит преступно-авантюристический характер", - сказал он.