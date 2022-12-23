Засланцу Варданяну пора на выход

Автор: Лейла Таривердиева

Так называемый "госминистр" Рубен Варданян на днях, обращаясь к армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, выдал, что его беспокоит. Беспокоит его то, что информация, распространяемая азербайджанской стороной может найти понимание среди недовольной части местных армян. Таковых, судя по всему, немало.

Трудно сказать, чем могут быть "довольны" жители зоны временной ответственности РМК. Полная неопределенность и бесперспективность существования, отсутствие работы, бедность. И, самое главное, понимание, что добиться желаемого не удастся никогда. Разумная часть армянского населения еще двадцать лет назад поняла это. Все было напрасно, прекрасная сытая и безопасная жизнь среди азербайджанцев была разрушена совершенно напрасно, а мираж "независимости", как и полагается миражам, продолжает отодвигаться все дальше и дальше.

Варданян не житель этого региона, до того, как из-за войны в Украине перед его носом захлопнулись западные границы, он жил как и где захочется. Теперь этим развлечениям, конечно, пришел конец. Он уже не раз оказывался в санкционных списках Запада и туда ему дорога заказана. На Востоке его тоже не ждут. Нужно выводить деньги и бизнес из России. А куда? Остается солнечный Юг, где можно подыскать трамплин для будущего восхождения. В качестве российского бизнесмена ему больше ничего не светит, а в качестве армянского, а тем более, в роли главы Армении - очень даже может быть.

То, что Варданян это российский проект, ни у кого с самого начала не вызывало сомнений. Может быть, ему, трогательно обнимая тысячелетний платан в Красном базаре, удалось обмануть какую-то часть соплеменников, но в Баку сразу и очень четко увидели весь его "маршрут", который, согласно плану, должен завершиться в кресле Пашиняна. Поэтому роль лидера карабахских армян была провалена еще до того, как мошенник вышел на сцену. Варданян торчит в Ханкенди четыре месяца, но лидером армянской общины не стал. Он чужой для тамошних армян, а его миллиарды утомленных десятилетиями неопределенности людей, наоборот, раздражают. Прозябающим тридцать лет в бедности и безнадеге соплеменникам наигранного "патриотизма" Варданяна не понять, у них другие заботы. С тех пор, как был запущен "миацум", эти люди и их потомки не знают нормальной жизни, и попытки командированного из Москвы миллиардера казаться для них своим парнем выглядят смешно. "Я хочу, чтобы вы знали: мы делаем важную вещь не только для себя, но и для будущих поколений", - говорит Варданян армянам. А что, собственное, он делает? Может ли дать им нормальную жизнь Варданян, точнее, его миллиарды? Нет, и он это понимает. Он понимает, что нормальная жизнь для армян Карабахского региона однозначно завязана на полноценной реинтеграции в азербайджанское общество. И что делает Варданян? Он делает кувырок и пытается поймать эту волну. Ведь если Баку признает засланца в качестве переговорщика, его признают и армяне.

Однако Баку никакого Варданяна, "госминистр" он там или кто еще, не признает за легитимную сторону, с которой можно говорить. Варданян находится на территории нашей страны незаконно, и его легитимность ограничена ролью легитимной военной цели. Азербайджанская сторона всегда выражала готовность разговаривать со своими гражданами армянской национальности, но сепаратисты простых армян к этому процессу не допускают. Между тем, Баку, как не раз подчеркивал Президент Азербайджана, не будет разговаривать с лицами, подобными Варданяну. "Мы готовы говорить об этом с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как засланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у русского народа. Он был отправлен туда из Москвы с очень четкой повесткой дня. Мы готовы говорить с людьми, которые живут в Карабахе и хотят там жить. Мы готовы к этому. Кстати, этот процесс начался. Если не будет вмешательства извне некоторых стран, о которых я только что упомянул, и не будут предприниматься попытки остановить этот процесс, то, считаю, он мог бы идти более динамично", - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече со спецпосланником ЕС по Восточному партнерству Дирком Шубелем в Баку.

Кто такой этот Варданян, чтобы участвовать в переговорах? Кем он себя возомнил, рассчитывая на это? Он никто и зовут его никак. Карабахский трамплин для восшествия во власть в Армении - выбор очень неудачный. Здесь российскому миллиардеру ничего не светит, как раз наоборот - его начинающаяся карьера политика рушится на глазах и к следующим выборам в Армении он останется вообще без политических очков. Он запомнится, как человек, который помешал армянам Карабаха наладить нормальную жизнь, когда после 44-дневной войны такая возможность им, наконец, представилась. Нет смысла взывать к Баку. Рубику не поможет тот факт, что он жил в России и, дескать, не обагрил руки кровью как Араик Арутюнян. Это не имеет значения, и те, кто командировал его в Азербайджан, исходя из его "чистой" в глазах Баку биографии, просчитались. Потому что тем, что он творит сегодня, он приближает очередное кровопролитие и делает очень туманной перспективу той самой нормальной жизни для армян Карабаха. А между делом грабит недра страны и еще смеет возмущаться тем, что ему это запрещают.

Но он все же может что-то сделать для своих соплеменников. Он может собрать чемоданы и уехать. Туда, откуда прибыл, или в Армению. 22 декабря президент России удовлетворил прошение Варданяна о лишении его российского гражданства. Вот только все понимают, что миллардер сделал это для спасения своего бизнеса от санкций, а не из соображений патриотизма или какого-то протеста. Чтобы не солить скопленные за счет российских налогоплательщиков капиталы, ему нужен "чистый" паспорт, и армянский тут вполне сгодится. Он сгодится везде, кроме азербайджанских территорий. Да, между Азербайджаном и Россией нет визового режима, но ведь Варданян то уже не гражданин РФ. Он гражданин Армении, с которой у нашей страны нет дипотношений вообще, какие уж там визы.

"Дорожная карта" Рубена Варданяна, как мы уже отметили, не является секретом для азербайджанской стороны. В Баку знают и намерения его отправителей, и его собственные. И для него, и для армянской общины будет лучше, если он перестанет топтать азербайджанскую землю добровольно. Армянская община, избавившись от всевозможных араиков и рубенов, сможет свободно вздохнуть, избавиться от страха, нагоняемого сепаратистами, и, наконец, вступить на путь развития, которое армянам может обеспечить только азербайджанская сторона.

Так что, хотя эта фраза уже отполирована до блеска в СМИ и соцсетях, все же посоветуем проживающим в Карабахском регионе Азербайджана армянам сказать Рубик джану - Варданян, давай до свидания.