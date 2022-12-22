Лживые новости про дефицит продовольствия в Карабахе

Давно и хорошо известно, что армянская пропаганда неадекватна, иррациональна и глупа. Но соседям все равно удается нас удивлять.

Армянские соцсети делятся фотографиями "осажденного" Ханкенди. Того самого, который Рубик Варданян на днях сравнил с блокадным Ленинградом. Того, где на заледеневших улицах дети и старики ползают в поисках пропитания, где из-за "коварства" азербайджанцев люди вынуждены греться у костров на улицах. Того Ханкенди, где жители бьются в очередях за хлебом, а полки магазинов опустели из-за "блокады".

Данная картина создана красками, используемыми армянскими пропагандистами и провокаторами. Максимум черного, максимум слез и жалостливости. А на самом деле, как видим на фото, все не так. Да, захолустье, да, жизнь под "властью" сепаратистов явно неустроенная и серая. Но где они, умирающие от голода и холода?

Варданян, видимо, не видел никогда фотографий блокадного Ленинграда и плохо учился в школе. А распространяющие нижеследующие фото в соцсетях армянские пользователи, видимо, не в курсе, что означает слово "осажденный".