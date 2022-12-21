Варданян готовит "геноцид" армянам в Карабахе

На дороге Шуша-Ханкенди продолжается акция азербайджанской общественности. Первые пару дней нелегально поселившийся в Карабахе засланец Рубен Варданян думал, что азербайджанцев быстро разгонят и можно будет продолжать криминальный бизнес по разворовыванию природных ресурсов Азербайджана. Но не тут-то было. Принципиальная и справедливая позиция, которую озвучивает наша общественность, не пошатнется, и мы добьемся результатов в этом направлении.

Поэтому немудрено, что отказавшийся от российского гражданства криминальный босс начал нервничать, мол, бизнесу "капут", и придумал новую идею, как его спасти - отключить газоснабжение в самый разгар зимы и свалить вину на Азербайджан, мол это они все сделали, помогите нам.

Попытка, конечно же, завершилась провалом, ибо никакая ложная и фейковая история, придуманная им, не имеет за собой никаких доказательств, в то время, как у Азербайджана на руках всегда есть факты. А факт про газ простой - газоснабжение территории временной дислокации российских миротворцев осуществляется Арменией, и эта территория не интегрирована в систему газоснабжения Азербайджана.

Сегодня мы наблюдаем многочисленные попытки Сыртыга Рубо, который из кожи вон лезет, чтобы представить акцию азербайджанских активистов и НПО на дороге Шуша-Лачин как "блокаду армян и гуманитарную катастрофу", чтобы ввести мировую общественность в заблуждение. Для достижения своей цели он готов пойти на любые жертвы. Очевидно, что приказ отключить, саботировать подачу газа и обвинить в этом Азербайджан исходил от него. Но ввиду растущего недовольства проживающего в Карабахе армянского населения, криминальный босс был вынужден возобновить подачу газа.

Одним словом, одна нелепая попытка за другой. Такими темпами, он скоро сам устроит "геноцид армян", чтобы возложить потом вину на азербайджанцев. Нет, ну реально. Если он придумал кучу абсурдных предлогов, где гарантия, что завтра ему не придет на ум стрелять по своим, а потом сказать, что это были азербайджанцы? Подобного рода идеи в армянском сегменте соцсетей уже, кстати, промелькали. Правда, говорили армяне, что "надо выстрелить в колено миротворцу и столкнуть их с азербайджанцами".

Сейчас Варданян и его подельники в лице главаря недобитков Араика Арутюняна фактически держат в заложниках армян Карабаха, препятствуя правомерным действиям Азербайджана. Но бандиты готовы оставить людей, чьи интересы они якобы защищают, замерзать. Они готовы подло лгать, тиражировать фальшивые новости, лишь бы Азербайджан не лишил их бизнеса.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.