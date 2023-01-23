Вопрос к Европарламенту: что это за бред?

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Меня долго мучил вопрос: Почему Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану, чем парламент Республики Армения. Иногда кажется, что эти резолюции ЕП принимаются армянским парламентом. Или, может быть, некоторые армянские лоббистские группы, несмотря на громкий коррупционный скандал, продолжают иметь на них столь существенное влияние? В противном случае, это очень трудно объясняется.

Но все-таки мне удалось найти объяснение. Причина в том, что армянский парламент знает истину, а депутаты Европарламента либо 1) дезинформированы армянскими лоббистами и ставят себя в смешное положение, либо 2) не хотят видеть истину и действуют вопреки нормам международного права в интересах определенных политических или геополитических сил, что преступно.

Однако, вопросы к Европейскому парламенту у меня этим не исчерпываются. Анализ принятого Европарламентом документа способствует росту количества вопросов к нему в геометрической прогрессии. Односторонность, предвзятость, непрофессиональность доклада Комитета и резолюции Европарламента откровенно бросается в глаза, и так и хочется спросить: что это за бред?

В ходе пленарного заседания Европарламента с 16 по 19 января заслушан вопрос "Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 г." (CFSP). А голосованием, состоявшимся 19 января, на основе доклада и обсуждений была принята очередная антиазербайджанская резолюция.

CFSP является основным ежегодным отчетом Европарламента по вопросам внешней политики, и согласование и принятие любой формулировки в нем формирует совместную политическую линию Европарламента.

Попытаемся разобраться, что же на этот раз преподнесет нам азербайджанофобский докладчик Европарламента.

Европарламент требует "немедленного восстановления свободного передвижения" по Лачинской дороге. Докладчиком по вопросу явился председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макалистер. Отметим некоторые особенно бросающиеся в глаза моменты.

В пункте 91 доклада Дэвид Макалистер "приветствует более активное взаимодействие Союза со странами Южного Кавказа, в частности быстрое принятие миссии ЕС по наблюдению вдоль международной границы Армении с Азербайджаном для наблюдения за ситуацией в регионе (без согласия Азербайджана? - Н.А.), укрепления доверия и содействия восстановлению мира и безопасности (при подобном подходе и такой резолюции? - Н.А.); призывает ЕС увеличить число развернутых экспертов и увеличить возможности миссии, а также призывает усилить присутствие в регионе (без согласия Азербайджана? - Н.А.)".

Докладчик Европарламента, не заметивший 30-летнюю оккупацию 20 процентов суверенной территории Азербайджана, в пункте 92 доклада "решительно осуждает последнюю военную агрессию Азербайджана 12 сентября 2022 года на суверенной территории Армении"! Интересно, как это он успел за один день ее рассмотреть, эту агрессию? Откуда такая уверенность, что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня? И что, разве граница между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой уже делимитирована и демаркирована? Он "вновь заявляет, что территориальная целостность Армении должна полностью соблюдаться". Только Армении? А территориальная целостность Азербайджана вас не волнует? Например, оккупированные Республикой Армения азербайджанские анклавы?

Председатель комитета Европарламента не замечает присутствия вооруженных сил Республики Армения на суверенной азербайджанской территории в Карабахском регионе Азербайджана, в зоне временной ответственности РМК? Эти армянские войска должны были быть выведены из этой зоны в соответствии с Трехсторонним заявлением от 9/10 ноября 2020 года параллельно с вводом РМК. Это не агрессия, не оккупация? Ее осуждать нет необходимости?

При этом, в пункте 2 резолюции Европарламент "настоятельно призывает Азербайджан уважать и выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года"... Интересно, что призывает он только Азербайджан, который заявление, кстати, как раз и не нарушает. И не вспоминает Республику Армения, не убравшую с территории Азербайджана свои вооруженные силы, не выполняющую п. 9 соглашения об обеспечении транспортного сообщения между Нахчываном и Восточным Зангезуром и др. пункты. Чтобы упоминать и ссылаться на Трехстороннее заявление, следует его вначале почитать, а не повторять армянские нарративы.

Дэвид Макалистер также "обеспокоен предполагаемыми военными преступлениями и бесчеловечным обращением, совершенным вооруженными силами Азербайджана в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц"... Ключевое слово здесь "предполагаемыми". Докладчик, конечно, только "предполагает". Но свои непроверенные "предположения" обязательно нужно довести до сведения Европарламента. При этом ни слова не сказано об обстреле Республикой Армения мирных городов далеко за линией фронта во время 44-дневной войны, гибели невинных гражданских лиц. Докладчик почему-то не выразил отношение к плачевному гуманитарному положению, в котором находились сотни тысяч азербайджанцев, вынужденных в результате армянской агрессии и этнических чисток покинуть свои дома; к военным преступлениям Республики Армения, открыто нарушавшей международное гуманитарное право; к продолжающейся с армянской стороны минной угрозе, в результате которой на минах подорвались 282 гражданина Азербайджана, к установке мин армянского производства на наших территориях путем злоупотребления Лачинской дорогой, а также к другой незаконной деятельности Республики Армения. Это очередное проявление двойных стандартов и избирательного подхода.

Обратите внимание на пункт 93 доклада. Докладчик "убежден, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами, а нуждается во всестороннем политическом урегулировании в соответствии с международным правом, в том числе принципами, закрепленными в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также фундаментальными принципами Минской группы ОБСЕ от 2009 года о территориальной целостности, самоопределении и неприменении силы". Обратите внимание: принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте (о которых ни ЕС, ни ОБСЕ не вспоминали 30 лет армянской оккупации), они не фундаментальные. А вот принципы Минской группы, которая 30 лет не желала урегулировать конфликт, они фундаментальные! Интересно, какой юрист писал ему этот доклад? Хорошо хоть в п. 9 резолюции вспомнили "принципы Хельсинки": Европарламент "призывает к срочному возобновлению без предварительных условий переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта".

В пункте 94 Дэвид Макалистер "поддерживает инициативу председателя Европейского Совета Шарля Мишеля по созыву и медиации в двусторонних встречах лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе и поощряет работу на местах специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии". Однако, он не высказывает при этом оценку инициативе президента Макрона по срыву переговоров в Праге и перекладывает вину за срыв мирного процесса на азербайджанских экологов. А в резолюции, в свою очередь, говорится, что "препятствия для использования Лачинского коридора отбросили назад мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и подорвали международное доверие". Простите, но разве не в этом все обвиняют президента Макрона?

Но не следует обольщаться: призыв - это еще не содействие. Вот доклад Макалистера и резолюция - это реальное содействие, серьезный вклад в срыв мирного процесса. Это та цена, которую Европарламент требует от Азербайджана за обеспечение присутствия в регионе Южного Кавказа.

И в докладе Макалистера, и в резолюции акцентируется внимание на "правах и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе". Цель - отразить в мирном соглашении этот пункт, который является внутренним делом Азербайджана и не касается третьих стран. Но весь цинизм заключается в том, что они при этом ни слова не говорят о правах и безопасности азербайджанского населения, изгнанного армянами из Карабаха. Это европейский стандарт? Это то, чему следует учиться в Европе?

Имеющиеся в этих документах утверждения о якобы "блокаде" армянских жителей на территориях Азербайджана, мнимом "гуманитарном кризисе" безосновательны и не отражают действительности, они нацелены на сокрытие фактов злоупотребления Республикой Армения Лачинской дорогой, которая предназначена для использования только в гуманитарных целях. По дороге перевозились оружие, боеприпасы, проникали на территорию Азербайджана диверсанты. Ни одна европейская страна не допустила бы этого на своей территории. Так почему же они считают это возможным на территории Азербайджана?

Вопросы, как видите, бесконечны. Надо было умудриться подготовить документы, вызывающие такое количество вопросов.

Все эти документы носят для Азербайджана оскорбительный характер. Каждое положение как доклада Макалистера, так и резолюции Европарламента проникнуты идеями колониализма и не имеют ничего общего ни с нормами международного права, ни с желанием установить мир в регионе.

Нам остается только делать выводы из происшедшего. И мы их сделаем.