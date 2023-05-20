"ОДКБ-это опасность"

Автор: Мехти Ахмедзаде

После поражения во Второй Карабахской войне, армяне бросились искать виноватых и придателей, как внутри, так и за пределами страны, пытаясь хоть как-то оправдаться. Естественно, что виноватыми оказались все, кроме них, а ответственность взять на самих себя никто до сих пор не решился. Все живут в заблуждении и иллюзиях. Ментальность "все нас бросили" влилась впервую очередь на обвинение России и союзников по ОДКБ, которые "и пальца не подняли для Армении" против "агрессии Азербайджана".

А тем временем, никакой агрессии в отношении к соседней к нам стране и не было. Война шла на территории Азербайджана, освобождены были территории Азербайджана и никто не собирался идти на Ереван. Даже при том, что Ереван угрожал "дойти до Баку".

С тех пор прошло 3 года, но отношение Армении к ОДКБ эскалационно, с каждым днем, преобретает все более лицемерный характер и, как всегда, с отсутствием логики. Впрочем, в Москве не забывают давать ответ на постоянные и обвинительные провокационные заявления Еревана. К примеру, 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о том, как Пашинян сорвал договор, который должен был быть подписан осенью 2022 года.

"Армения выиграла бы от развертывания миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и получила бы более стабильную ситуацию. Осенью 2022 года к саммиту организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться", - сказал Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию".

Напомним, что 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам в парламенте, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ, но обсуждения в этом направлении продолжаются. Позже секретарь созбеза страны Армен Григонян вовсе признал, что армянские власти обсуждали вопрос выхода из Организации. Понятно, что в Москве это все видят и Лавров не случайно сказал то, что сказал, ведь Армения ко всему прочему пустила на свою территорию западных наблюдателей, которые представлялись безоружными гражданскими, а оказались военными с винтовками. Во Франции вовсе заявили, что собираются поставлять армянам современное оружие. На этом фоне понятно, что Ереван продолжает свой прозападный курс, придумывая всякие отмазки, и именно поэтому отказывается от миссии ОДКБ, ибо покровители в Европе и США просто закидают его санкциями.

Одной из таких отмазок стало вчерашнее заявление депутата от правящей партии "Гражданский договор" Вигена Хачатряна, который назвал присутствие русских наблюдателей на территории Армении опасность, мол это может стать поводом для новой агрессии в отношении Армении.

"И тому есть множество примеров. К примеру, Россия взяла на себя определенные обязательства, разместив в Армении и Карабахе своих миротворцев и пограничников. Однако, затем они отходят и на их месте тут же оказываются азербайджанские военные. Это создает определенные поводы для беспокойства", - сказал депутат в пятницу в беседе с журналистами в парламенте.

Он убежден: точно также могут поступить и наблюдатели. Они могут либо уйти с вверенной им территории, либо выступить с крайне противоречивыми утверждениями по поводу того или иного пограничного инцидента. Россия, по словам Хачатряна, как стратегический партнер Армении, просто обязана заявить об "азербайджанской агрессии, потребовав немедленного вывода оккупационных войск с суверенной территории Республики Армения".

Причем тут Азербайджан, непонятно, ведь никакой агрессии по факту нет. Никаких "оккупационых войск" в Армении нет. Оккупацией десятилетиями занималась РА и это международно признанный факт. Баку же признает территориальную целостность Армении и подтвердил свою позицию, обсуждая Алма-Атинскую декларацию. В отличие от Еревана, мы придерживаемся своих обязательств, выступаем за делимитацию и демаркацию, а также мирный договор. Все это наша инициатива, чтобы на Южном Кавказе был закреплен прочный мир. До сих пор Армения не сделала ни единого положительного шага в этом направлении. Звучат лишь "положительные сигнал", от которых потом Пашинян резко отказывается, меняя свою позицию на 180 градусов. Пока границы не определены, говорить о какой-то "оккупации" - это глупости, цель которых убедить внешних игроков оказать помощь Армении, среди которых армяне не хотят видеть Россию, ибо считают ее предательницей.

Хачатрян тоже неспроста выступил с обвинительным вердиктом - сверху последовала команда показать западным хозяевам преданность, мол с Москвой Армения дел иметь не собирается в приграничных вопросах, что на руку, например, той же Франции, которую Ереван называет сестрой.

Все это враждебные действия со стороны Армении в отношении как России, так и ОДКБ. Появление этой наблюдательной миссии способствовало поддержке реваншизма, что коренным образом не отвечает региональным интересам. Задача Западных покровителей Армении - это не только вытеснение Москвы из Еревана, но и раздутие нового конфликта, чтобы заблокировать нормальное функционирование транспортного коридора Север-Юг и других путей.

Постоянные обвинения ОДКБ Армения просто использует, как инструмент для закрепления западной военной силы в регионе. Армяне понимают, что страны-члены ОДКБ, которые признают территориальную целостность Азербайджана, не будут поддерживать Армению в ее стремлении присвоить часть территории другого государства, какими бы лозунгами или причинами это не маскировалось.

Сейчас основная внутренняя идея пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России состоит в том, что нужно воспитать армянское общество в ненависти к России. И результаты собственной политики объявить результатами российского предательства. Хотя в действительности Пашинян и его команда несут полную ответственность за ту катастрофу, которая постигла Армению в 2020 году и продолжает постигать ныне. Пашинян на это работает, но ему все равно, потому что он полностью зависит от внешних сил. Таким образом, последние действия армянского руководства демонстрируют, что сохраняется в силе прежняя концепция работы администрации Пашиняна. Суть ее такова: интересы Армении ничто, их можно приносить в жертву, главное нанести как можно больший ущерб России в той или иной области. Впрочем, РФ сама разберется с РА, но стоит подчеркнуть, что Азербайджан не будет просто стоять и наблюдать за финтами Еревана хоть как-то повлиять на новую реальность в регионе.