Баку и Вильнюс "сверяют часы": о важности визита Президента Ильхама Алиева в Литву

Автор: Акпер Гасанов

Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Литву достоин особого внимания. Да, глава нашего государства является частым, уважаемым, желанным гостем в столицах самых разных стран мира. Да, о блестящей внешней политике Азербайджана, о таланте стратегического видения ситуации в мире со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева открыто говорили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и многие, многие другие европейские политики.

Но была необходимость и придании импульса отношениям с Литвой. Неспроста же глава нашего государства, выступая в Вильнюсе особо подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Азербайджана и Литвы важную роль играют и связи между Европейским союзом и Азербайджаном. Он выразил признательность Литве за усилия, направленные на развитие этих отношений.

Тут дело в том, что российско-украинская война привела к формированию нового военного альянса США - Великобритания - Украина - Польша - страны Балтии. Азербайджан также оказывает помощь Украине, политическую и гуманитарную. Азербайджан имеет стратегические отношения с Украиной, а также со многими иными странами-членами НАТО. В первую очередь, конечно же, с Турцией, армия которой по праву считается второй по боеспособности в Альянсе.

Есть еще один важный момент. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также сказал, что "сегодня был проведен обмен мнениями и по созданию в Литве и Азербайджане возобновляемых видов энергии.

"И в Литве, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание. Считаю, что в ближайшем будущем будет возможным двустороннее сотрудничество и в данной области", - отметил глава государства.

Напомню, что Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал - Азербайджан обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии. Только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 гигаватт.

"Уверен, что в будущем Азербайджан станет страной, экспортирующей в Европу не только природный газ, но и зеленую энергию", - заявил глава государства в ходе своего недавнего официального визита в ФРГ.

И тут я напомню про то, что совсем недавно во дворце "Гюлистан" в Баку состоялась церемония закладки фундамента крупнейшей за период независимости тепловой электростанции мощностью 1280 МВт. Безусловно, данная станция значительно усилит наш потенциал. Впрочем, дело ведь не только в зеленой энергетике. Важны доверительные и взаимоуважительные отношения между нашими странами.

В этой связи напомню, что сравнительно недавно имело место удивившее многих в Баку заявление Министерства иностранных дел Литвы. Говоря конкретнее, 16 декабря прошлого года данное ведомство выразило "глубокую обеспокоенность" "блокадой Лачинского коридора", что, согласно заявлению, стало причиной "острого гуманитарного кризиса в "Нагорном Карабахе"".

Да, МИД Азербайджана тогда выступил с соответствующим заявлением, напомнив о том, что Литва всегда придерживалась позиции уважения суверенитета и территориальной целостность нашего государства. Но все же, безусловно, важен визит Президента Азербайджана в Вильнюс, в том числе и для обсуждения всех, увы, порой возникающих вопросов.

Тем более, что тема "блокады" Лачинской дороги уже снята с повестки дня. Вот уже и премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто, громко признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район, вместе с Ханкенди, где незаконно проживает несколько тысяч людей с паспортами другого государства, то есть Армении.

В любом случае, азербайджано-литовские отношения имеют прекрасные перспективы развития. Причем, всестороннего. Ведь, наша страна является безусловным экономическим политическим, военным лидером Южного Кавказа. Наша страна инициировала и претворила в жизнь огромное число транспортных и энергетических проектов. Азербайджан, не на словах, а на деле, продемонстрировал способность претворять в жизнь независимую внешнюю политику. И в этом - залог интереса к Азербайджану Литвы и любого иного государства.