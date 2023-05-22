Об исторической миссии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Политики думают о Родине в рамках политической целесообразности. Государственные деятели - вопреки. Исторические - вместо". Такую запись на своей странице в Facebook сделал военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. В ответ, в качестве комментария на его пост, последовала запись о том, что бывает и так, что политики действуют целесообразно, действуя вопреки огромным рискам и противостоянию ведущих мировых держав.

Как пример - 44-дневная война в 2020 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев действовал политически целесообразно, но вопреки позиции и планам США, России, Франции. "Он государственный деятель. Как минимум. Со всеми шансами на исторического", - ответил Алексей Арестович. И это правда. В которой мы все убедились в очередной раз после того, как президент США Джо Байден направил поздравительное письмо главе нашего государства по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Его содержание говорит о многом. В первую очередь о том, что является недостижимым для очень многих государств мира. Я говорю про способность проводить независимую внешнюю политику, основанную на интересах государства и народа."Партнерство между Азербайджаном и США обеспечило развитие в регионе. Мы вместе боремся с терроризмом, принимаем меры против незаконного оборота наркотиков и предотвращаем распространение оружия массового поражения", указал в письме на имя Президента Азербайджана глава американского государства Д.Байден.

Одно это свидетельствует о том, сколь важное значение развитию отношений с Азербайджаном придают в США. Также замечу, что данные строки указывают на возрастающую роль Азербайджана в качестве союзника США по глобальным вопросам. О том же были и следующие строки письма Д.Байдена. Он указал на то, что США и Азербайджан "были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы".

Это правда. Ровно об этом же говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступив недавно с обращением к народу из города Шуша по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. "Сегодня азербайджанский газ транспортируется в 6 стран. Если все пойдет по плану, то в течение года количество этих стран достигнет десяти, а затем охватит еще более широкую географию. Это и приносит нам доход, и повышает наш политический вес, и увеличивает наши возможности влияния", заявил глава нашего государства.

Данный факт не в состоянии отрицать даже армянские СМИ. Он констатируют тотальную экономическую и политическую зависимость и уязвимость своей страны, ее неспособность играть хоть какую-то роль на мировой политической арене, кроме позорной роли государства, используемого в своих интересах теми или иными ее "союзниками". В СМИ РА, в армянском обществе заняты поиском "виновного" в том, что эта страна сейчас является региональным лузером.

Азербайджан же проводит реально независимую внешнюю политику. Выстроив ровные, выгодные нашей стране отношения с Россией, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине. Об этом, к примеру, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Байрамов. Глава МИД Азербайджана отметил, что гуманитарные последствия требуют оперативных мер: "Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины".

Может себе позволить такие заявления, такую политику официальный Ереван? Не может. В том числе и потому, что Армения просто тонет в болоте экономических проблем. Об этом говорит и депутат НС, экономист Тадевос Аветисян. По его словам, за 5 лет правления премьер-министра Никола Пашиняна и его команды внешний долг РА рос в среднем на 10% в год и с 6,7 млрд. достигает уже 11 млрд. При этом, никакой "подушки безопасности" у РА просто нет.

"Наши валютные резервы достигли 65 миллиардов долларов, внешний долг составляет чуть более 6 миллиардов долларов. То есть наши валютные резервы почти в 10 раз превышают внешний долг. А внешний долг составляет всего 9-10 процентов валового внутреннего продукта", заявил недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Почувствуйте, как говорится, разницу. Все это в совокупности и есть доказательство того, что Азербайджан является самым сильным, развитым государством региона. В свою очередь, этим и объясняется рост уважения к Азербайджану в мире. И все это - плоды деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева- государственного деятеля мирового масштаба, исторической персоны.