ЮНЕСКО ответила на обращение Общины Западного Азербайджана

Как сообщалось ранее, 27 марта 2023 года Община Западного Азербайджана, обратившись в специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обратила внимание на факты массового уничтожения азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении и попросила об отправке в Армению миссии по установлению фактов для оценки ситуации в этой области, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Общину.

"Община находилась в постоянном контакте с соответствующими зарубежными странами, международными и региональными организациями, чтобы привлечь международное внимание к этому вопросу и обеспечить, чтобы ЮНЕСКО начала заниматься этим вопросом.

В этом контексте ЮНЕСКО наконец-то официально ответила на обращение Общины. В письме, подписанным руководящим лицом организации, подчеркивается, что поднятый Общиной вопрос о состоянии азербайджанского культурного наследия на территории Армении напрямую связан с мандатом ЮНЕСКО, и указывается, что он активно занимается этим вопросом с использованием соответствующих механизмов в этой области.

Это письмо, направленное со стороны ЮНЕСКО Общине, является важным событием в вынесении вопроса об азербайджанском культурном наследии на территории Армении в международную повестку дня, принятии практических шагов в этой области и признании Общины в качестве авторитетного партнера в международном мире, а также важным развитием в предметном диалоге между ЮНЕСКО и Общиной.

Община продолжит диалог и взаимодействие с ЮНЕСКО в рамках международно-правовых норм и механизмов для прекращения уничтожения азербайджанского культурного наследия в современной Армении и восстановления уже разрушенных", - говорится в сообщении Общины.