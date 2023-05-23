Участники состоявшейся в Баку международной конференции посетили Зангилан

23 мая участники конференции, организованной Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития", посетили Зангиланский район Азербайджана.

Как сообщили во вторник Day.Az в Милли Меджлисе, в поездке приняли участие председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, вице-спикер Сейма Литвы Йонас Ярутис, представители государств-членов ПА ОБСЕ и международных организаций.

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