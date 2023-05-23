Вынужденное "миролюбие" Никола Пашиняна и хамство оплеванной Марго Симоньян

Автор: Акпер Гасанов

Оппонировать истине- занятие априори глупое. Оно сродни плевку против ветра. Последствия, в обоих случаях, могут быть неприятными для того, кто решил заняться спором с правдой или плевками против ветра. Результат, особенно в последнем случае, может быть на лице. Но, есть же персонажи, которым о репутации уже нет смысла беспокоиться. Там все так уже печально, что даже прогулка голышом по центральным улицам родного города ничего не ухудшит и никого не удивит.

К чему это я ? К тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел вчера пресс-конференцию в Ереване. В ходе которой он и озвучил детали договоренностей, достигнутых ранее в Брюсселе при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Сразу замечу, что договоренности эти были достигнуты не благодаря вдруг проснувшемуся "миролюбию" Пашиняна, а совсем наоборот.

Не может быть "миролюбивым" персонаж, который орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". Не может таким называться тот, кто устроил перед 44-дневной войной провокацию в Товузском направлении, явно мечтая втянуть в конфликт Армении с Азербайджаном и ОДКБ. Наконец, не может называться "миролюбивым" тот, по чьему приказу в ходе 44-дневной войны бомбили мирные города Гянджа, Барда, Мингячевир.

Проще говоря, "миролюбие" Пашиняна вынужденное. Проистекающее из военных, дипломатических фиаско официального Еревана. Там увидели, что никто не готов поддерживать Армению в ее желании противостоять даже не Азербайджану, а самому принципу территориальной целостности государств. Все же прекрасно понимают, чем может закончиться для них самих такое поведение- сепаратизм есть не только армянский.

Кроме того, как-то уж совсем ненормально получается, что коллективный Запад, поддерживая Украину всеми возможными способами, указывая на важность сохранения ее территориальной целостности, будет при этом содействовать армянскому сепаратизму. Да, пресловутые "двойные стандарты" никуда не улетучились, но всему есть предел.

Тем более, что имеет место серьезное усиление позиции Азербайджана в мире. Наша страна давно закрепила статус надежного партнера, играющего важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Растут экономические возможности нашей страны и вот уже и МВФ ушел из Азербайджана потому, что наша страна обладает сильной экономикой и финансовыми ресурсами. Наличие сильной экономики дает возможность выстраивать сильную армию, сильную, независимую страну.

Все это то, чего не смогла добиться Армения за все годы после распада СССР. Она так и осталась государством, беспомощно озирающимся в поисках помощи извне. Она лишена практически всех атрибутов независимости и суверенитета. Она отстранена от всех успешно реализуемых региональных проектов. Ее будущее очень туманно. Вот, если коротко, причины, способствующие появлению "миролюбия" Никола Пашиняна.

Который, по большому счету, ничего сверхъестественного не сказал. Он всего лишь указал на то, что Армения готова признать границы Азербайджана и территорию страны площадью в 86,6 тыс. квадратных километров и уточнил также, что эти границы включают в себя бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область и оккупированные Арменией анклавы.

Еще раз повторю- он это сказал. Между "сказал" и "сделал" у Пашиняна, как мы не раз видели, дистанция огромного размера. Но, показательно то, что он хотя бы проговаривать правильные вещи начал. И что тут началось?! Решили о себе напомнить давние политические лузеры. В рядах которых вычленился и бывший карабахский сепаратист, а позже уже третий президент РА Серж Саргсян.

"Требовать" от меня ответа после прямого заявления занимающего пост премьер-министра Армении капитулянта о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана просто непонятно, если не оскорбительно", пафосно изрек Сержик. Который как-то быстро "забыл", что этот самый "капитулянт" его на политическую свалку отправил. Кто, после всего этого, сам Саргсян? Вариантов ответа тут много, но не один из них не порадует бывшего карабахского сепаратиста.

Забавнее и нелепее одновременно того, что озвучил Саргсян, была истерика российской пропагандистки, находящейся под западными санкциями главы медиагруппы Russia Today Марго Симоньян. Она решила "наехать" сразу на всех, кто голосовал на Никола Пашиняна и его соратников . То есть, гражданка России сетует на "неправильность" выбора граждан Армении. Это уже- шапито!

"А вы, кто вылизывал ему шерсть, голосовал за него, бегал за ним по площадям, строчил мне тонны оскорблений и угроз, называл меня турецким земляным червем... Вы, кто не хотел ничего слушать, не хотел видеть очевидное и стадом шел за своим вожаком прямой дорогой к предательству армянского народа, вы, прямо сейчас подойдите к зеркалу, плюньте себе в рожи и смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались. Только теперь уже не карабахскими", перешла к оскорблениям Марго.

Это, напомню, говорит дама, которой соврать- что стакан воды выпить. Это она сыграла важнейшую роль провокатора в разжигании российско-украинской войны, в ходе которой погибло уже свыше 200.000 россиян, то есть граждан одного с Симоньян государства. Ей открыто говорили даже в Армении, что презирают Марго за такую позицию. Но она утиралась каждый раз.

Кстати, утиралась она не только гипотетически. Несколько лет назад она самолично рассказала, что однажды незнакомый водитель попросил ее остановиться и открыть окно. Когда она это сделала, он мгновенно плюнул в лицо и уехал. Было это в России. И вот эта дама, которой плюют в лицо у нее дома, комментирует вынужденное "миролюбие" Пашиняна. Смешнее этого может быть разве что признание Ольги Бузовой, что у нее два года уже не было секса.