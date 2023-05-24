В Москве состоялся круглый стол «Россия – Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа»

В российском информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол "Россия - Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители и руководители ведущих медиаструктур Азербайджана и России, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и др.

Перед началом мероприятия участники ознакомились с фотовыставкой, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, состоялась экскурсия по различным подразделениям ТАСС, где членам азербайджанской делегации рассказали об истории и деятельности агентства.

Открывая круглый стол, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов напомнил, что в феврале прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в РФ встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации. "На полях этой встречи родилась идея организовать круглый стол по обмену мнениями, взаимодействию между ведущими СМИ Азербайджана и России. Особенно приятно, что наш форум проходит в дни празднования 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Гейдар Алиев был большим другом ТАСС, всегда выбирал наше агентство для проведения пресс-конференций, радовался встречи с журналистами. Эта дружба продолжается Ильхамом Гейдаровичем, и мы очень ценим это отношение, надеемся его и дальше развивать", - сказал генеральный директор ТАСС.

Председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев отметил, что встречи представителей СМИ открывают путь к повышению качества сотрудничества и дальнейшему укреплению сложившихся отношений. Он подчеркнул, что в современном мире медиа подвергаются коренным изменениям под влиянием новых трендов в инфополе и в таких условиях обмен опытом между медиаструктурами имеет большое значение. В.Алиев также рассказал об истории и развитии АЗЕРТАДЖ в контексте взаимоотношений с агентством ТАСС.

В.Алиев подчеркнул, что наличие большого пласта русскоязычной прессы является отличительной особенностью медиапространства Азербайджана от других стран Южного Кавказа. "Такая ситуация была бы невозможна без внимания, уделяемого руководством нашей страны поддержке и развитию русского языка в Азербайджане. Благодаря грамотной, профессиональной подаче информации на русском языке азербайджанские русскоязычные издания привлекли многотысячную аудиторию не только в стране, но и за ее пределами", - сказал руководитель АЗЕРТАДЖ.

Выступающие на круглом столе отметили важность взаимодействия медиа двух стран в новых реалиях, развития информационного обмена, наметили пути дальнейшего сотрудничества.