Завершился визит замглавы МИД Азербайджана в США

22-24 мая продолжались двусторонние встречи заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, находящегося с 17 мая 2023 года с деловым визитом в США.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, состоялись встречи с членами Палаты представителей США Чаком Эдвардсом, Питом Сешнсом, Доном Бейконом, Мадлен Дин, Адамом Смитом, Полом Госаром и другими.

На встречах обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и США, процессы, происходящие в нашем регионе. Члены Конгресса были проинформированы о восстановительных и работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было отмечено, что проблема мин, с которой сталкивается наша страна, в настоящее время является серьезным препятствием для возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

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