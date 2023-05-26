Армяне должны отказаться от исторического "вагнеризма"

Автор: Мубариз Ахмедоглу,

директор Центра политических инноваций и технологий

До сих пор ни один армянский политик или эксперт не искал безопасность Армении на региональном уровне Южного Кавказа. Желали царскую Россию, Запад, Россию, Иран, Китай, и лили нешуточный пот на этих направлениях. Настала очередь Индии. Вы не найдете никакой позиции или комментария о местных армянах и армянах диаспоры, стремящихся обеспечить безопасность Армении в регионе. Причина почти очевидна. Сейчас Москва недовольна отношением Армении к России. Порой публикуются некоторые материалы из архивов царской России. В годовщину Туркменчайского договора была распространена очень точная информация о том, сколько армян Грибоедов переселил в Ереван и Карабах и сколько денег было на это потрачено. Также недавно была обнародована работа фельдмаршала Паскевича по взятию Иреванской крепости. Паскевич переселил 2000 армян, живших на территории Османской империи, и занял Иреванскую крепость. По сведениям в российских архивах, деньги, выделенные на армян, были рекордной суммой в то время. Затем эта современная вагнеровская воинская часть захватила Карс, Ыгдыр, Эрзурум, Ардахан и другие территории Турции. Теперь Москва напоминает армянам, что мы сделали вас собственником этих территорий. Армяне были завезены в этот регион Россией из Ирана и Османской империи в качестве военной силы. Этот вопрос до сих пор остается в подсознании армян. Они считают себя инородным элементом в регионе. В современном языке настоящее тоже в вагнеровском настроении. Какое-то время вагнеровцы находились в африканских странах и ждали указаний из Москвы. И сейчас эта работа ведется именно на территории Карабаха. В настоящее время в Карабахе проживает 3 категории этнических русских: I. 2 тыс. миротворцев РФ; II. 50-60 представителей правоохранительных органов РФ; III. 600-700 обычных граждан различных профессий, возможно, бывших военных. После того, как азербайджанские экоактивисты начали акцию, переселенные в Карабах граждане Российской Федерации начали уезжать оттуда. В общей сложности число доставленных туда граждан России превысило 300 человек. Организаторы этой работы создали для них там Дом русской культуры. К Дому русской культуры можно относиться как к банку. Потому что он обеспечит зарплатой людей, приехавших из РФ. Лидеры карабахских армян изгоняют азербайджанцев и не позволяют им вернуться на родину, в то время как завозят по приглашению из России этнических русских.

Похоже, что посольства США, ЕС, Франции и других стран не видят подобной информации, опубликованной в армянских СМИ. Потому что после распространения этой информации внимание USAID к Карабаху возросло. Там он вместе с Международным комитетом Красного Креста разработал провокационный план. А ЕС выделил Сюникской области Армении (Зангезур - ред.) дополнительные 40 миллионов средств.

Армяне вообще не должны допускать, чтобы региональный политический курс и намерения другого государства проникли в регион. В настоящее время армяне живут в разных странах мира. Они к этому приспособились, в такой ситуации отправляют больше беженцев и зарабатывают больше на этом. Завтра армяне в Лионе, Марселе или Лос-Анджелесе тоже возьмут туда вагнерианцев.

Армяне должны принять понятие "Родина"; территория, где они живут, является их родиной, кто это принимает, может оставаться. Кто не считает эти территории "Родиной", могут переехать. Это касается армян Армении и Карабаха. Но это больше относится к карабахским армянам. Вместо того, чтобы привозить сюда русских, пусть желающие из карабахских армян переезжают в Россию.

Соседние государства теперь должны признать вопрос суверенитета после соглашения о территориальной целостности между Арменией и Азербайджаном в регионе. Армения и Азербайджан должны признать суверенитет друг друга. Пусть Армения сама примет концепцию суверенитета. Это означает уважение к региону, где страна находится. Россия должна проявить искреннее отношение к территориальной целостности Азербайджана. Если в трехсторонней декларации отрицается суверенитет на определенной части территории Азербайджана, если ставится под сомнение ее территориальная целостность, то это сомнение должно распространяться и на стратегическое соглашение, подписанное между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года. РФ должна сделать выбор. Если Россия действительно признает территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана, то она должна подходить во всех вопросах, в том числе и касательно Лачинского коридора, именно с этой точки зрения.

Российская патриархия должна в первую очередь заявить, что Карабах является частью Азербайджана. Она должна подчинить основанную там православную церковь Бакинской епархии.

Российская Федерация должна принять русскую общину на территории Азербайджана. Русская община в Карабахе также должна подчиняться русской общине в Баку.

Регион состоит из 3 государств и имеет 3 соседей. Три государства региона, с современной точки зрения, должны стать почти единым государством для обеспечения своей безопасности и адекватных условий. Не надо углубляться в историю этого, это открывает дополнительные негативные нюансы. Отношения трех государств региона с тремя крупными соседями региона не гладкие. И поэтому регион должен быть единым. Для этого армяне должны считать территории, на которых они живут, своей родиной и относиться к ним как к родине. Вагнеризм должен остаться в прошлом.