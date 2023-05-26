https://news.day.az/politics/1567944.html Против минобороны Армении возбуждено уголовное дело
Против минобороны Армении возбуждено уголовное дело
Антикоррупционный комитет Армении возбудил дело в отношении министерства обороны страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Отмечается, что дело возбуждено по факту продажи земельного участка спецназначения в Гюмри 10-летней давности.
Другие подробности пока не приводятся.
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