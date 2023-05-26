Против минобороны Армении возбуждено уголовное дело

Антикоррупционный комитет Армении возбудил дело в отношении министерства обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Отмечается, что дело возбуждено по факту продажи земельного участка спецназначения в Гюмри 10-летней давности.

Другие подробности пока не приводятся.