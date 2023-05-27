https://news.day.az/politics/1568000.html Парламент Азербайджана соберется на внеочередную сессию
Парламент Азербайджана соберется на внеочередную сессию
Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, в соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса спикер созывает внеочередную сессию парламента по требованию 42 депутатов. Депутаты уже обратились в связи с этим в соответствующей форме.
Отметим, что весенняя сессия парламента начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. 31 мая состоится последнее заседание Милли Меджлиса в рамках весенней сессии.
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