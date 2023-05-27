Парламент Азербайджана соберется на внеочередную сессию

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, в соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса спикер созывает внеочередную сессию парламента по требованию 42 депутатов. Депутаты уже обратились в связи с этим в соответствующей форме.

Отметим, что весенняя сессия парламента начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. 31 мая состоится последнее заседание Милли Меджлиса в рамках весенней сессии.