Месседжи Президента Ильхама Алиева из освобожденного Лачина: кое-что о символизме

Автор: Акпер Гасанов

На днях исполнилось 105 лет с момента создания Азербайджанской Демократической Республики. Да, АДР просуществовала недолго. Наша страна на долгие семь с лишним десятков лет была оккупирована, став частью СССР. Но идея восстановления независимости, построения сильного, уважаемого в мире государства была актуальна всегда. И вот, мы уже живем в стране, которая является безусловным региональным лидером, при этом являя собой уникальный пример того, как нужно восстанавливать свою территориальную целостность.

Ни Грузия, ни Молдова, ни Украина не смогли восстановить свою территориальную целостность. Опыт Азербайджана, 20% земель которого более четверти века находилось под армянской оккупацией уникален тем, что достижение справедливости стало возможным не благодаря, а вопреки позиции ведущих мировых держав. Они, каждая в силу своих причин, старались сохранить столь желанный для Армении мирового армянства "статус-кво", при котором год за годом шли переговоры, но наши земли оставались под оккупацией.

Мы потеряли бесценные годы, которые могли бы быть потрачены на экономическое, социальное развитие Азербайджана. Вспомним, что миллион беженцев и вынужденных переселенцев наша страна была вынуждена была размещать, адаптировать сразу, после восстановления независимости Азербайджана. Когда только-только формировалась экономика независимых государств, бывших республик СССР.

По вине армянских оккупантов и их исторических союзников Азербайджан был отброшен в развитии на многие годы. В то время, когда та же Украина, Россия, Беларусь, прочие государства имели возможность создания мощного фундамента для будущего развития, Азербайджан был вынужден тратить огромные средства на войну с РА, а потом на устранение ее последствий. И вряд ли кто-то из жителей нашей страны верил в то, что совсем уже скоро произойдет торжество справедливости.

В мае 1992 года был оккупирован Лачин. Иностранные репортеры стали свидетелями грабежей и поджогов в Лачине после его перехода под контроль армянских оккупантов. По их сообщениям, мародёры, устремившиеся в Лачин из Армении, забирали всё ценное, в том числе домашний скот, прежде чем поджечь дома. Грузовики и легковые автомобили, доверху набитые мебелью и домашней утварью, двигались в Армению, и большие колонны образовали заторы на дороге.

Долгие 28 лет длилась оккупация Лачина- этого райского уголка нашей страны. И только политическая воля, стратегическое видение ситуации со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволило переломить ситуацию, добиться исторической победы в 44-дневной войне. По итогам которой был освобожден и Лачин. В который уже вернулись первые азербайджанцы.

И очень символично, что в День создания АДР, правопреемницей которой является современный Азербайджан, Президент нашей страны Ильхам Алиев обратился к армянскому населению Карабахского экономического района именно из освобожденного Лачина. Это были жесткие, справедливые, конкретные месседжи со стороны политического деятеля мирового уровня, который всегда претворяет в жизнь сказанное.

"Книга "Миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо", - сказал глава нашего государства. Он назвал единственный путь, который остался для карабахских армян: "Это - подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые "государственные атрибуты" и распустить парламент".

Все эти требования законны, справедливы. У Азербайджана есть возможность добиться их претворения любым путем. И ни одно государство в мире не будет вправе помешать этому. Особенно, после того, как премьер-министр РА Никол Пашинян, после серии дипломатических фиаско, вынужден был заявить о полном признании территориальной целостности Азербайджана.

Всем "горячим головам" в РА и в рядах мирового армянства стоит напомнить, что территория АДР составляла 113,9 тыс.кв2, включая и многие исторические азербайджанские территории, ныне входящие в состав Армении, в том числе и ее столицу, город Иреван. Туда, на свои исторические территории, обязательно вернутся азербайджанцы. Точно также, как они вернулись в Лачин, Шушу, Кельбаджар. И это будет очередной исторический успех Президента Азербайджана Ильхама Алиева.