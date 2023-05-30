Депутаты Милли Меджлиса обсуждают 28 вопросов
Сегодня проходит очередное заседание парламента Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, повестка заседания включает в себя 28 вопросов.
Это следующие вопросы:
1. Проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
2.Законопроект об утверждении Соглашения "О создании Тюркского инвестиционного фонда".
3. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" (третье чтение);
4. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общественном участии" (третье чтение);
5. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение);
6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (третье чтение);
7. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (третье чтение);
8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (третье чтение);
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальных пособиях" (третье чтение);
10. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (третье чтение);
11. Законопроект о внесении изменений в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" (третье чтение);
12. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном обслуживании" (третье чтение);
13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (третье чтение);
14. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (третье чтение).
15 Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).
16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (третье чтение).
17. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (третье чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (третье чтение).
22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (третье чтение).
23. Законопроект "О космической деятельности" (первое чтение).
24. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).
26. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О разведке и контрразведывательной деятельности" (первое чтение).
27. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).
28. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
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