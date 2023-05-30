Милли Меджлис ратифицировал соглашение "О создании Тюркского инвестиционного фонда"

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ратифицировал соглашение "О создании Тюркского инвестиционного фонда".

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно документу, целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников Организации тюркских государств посредством расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Уставный капитал фонда составляет 500 миллионов долларов США. Уставный капитал разделен на 10 тысяч акций номинальной стоимостью 50 тысяч долларов каждая.

Учредителями Тюркского инвестиционного фонда являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.