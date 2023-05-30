https://news.day.az/politics/1568930.html В Азербайджане сократят срок признания погибшими пропавших без вести военнослужащих
В Азербайджане сократят срок признания погибшими пропавших без вести военнослужащих
Сокращается срок признания погибшими военнослужащих, которые предположительно погибли в ходе боевых действий.
Как передает Day.Az, в связи с этим в Гражданский кодекс Азербайджана вносятся изменения.
Отметим, что в настоящее время этот срок составляет два года.
Согласно изменению, суд, принимая во внимание обстоятельства, дающие основания полагать, что военнослужащий погиб в ходе военных действий, может объявить его погибшим до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев со дня окончания военных действий.
После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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