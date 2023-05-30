https://news.day.az/politics/1569004.html Названы основные темы саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе
Названы основные темы саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе
Представитель ЕС назвал главные темы саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, безопасность и энергетика станут главными темами второго саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.
"Мы выделили три главных вопроса: безопасность, энергетика и соединение", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что представитель ЕС подчеркнул важность укрепления доверия в армяно-азербайджанских отношениях
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