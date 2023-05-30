Названы основные темы саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе

Представитель ЕС назвал главные темы саммита Европейского политического сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, безопасность и энергетика станут главными темами второго саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 1 июня в Кишиневе. Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи.

"Мы выделили три главных вопроса: безопасность, энергетика и соединение", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что представитель ЕС подчеркнул важность укрепления доверия в армяно-азербайджанских отношениях