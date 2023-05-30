Представитель ЕС подчеркнул важность укрепления доверия в армяно-азербайджанских отношениях

Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений за последний месяц активизировался, что приветствуется ЕС.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

"ЕС считает, что важно сохранить этот исторический импульс и избегать шагов, включая враждебную риторику, которые могли бы поставить под угрозу мирный процесс", - сказал он.

Стано напомнил, что после переговоров по мирному договору, состоявшихся в США ранее в мае, 14 мая в Брюсселе была созвана встреча лидеров. Еще одна встреча запланирована на 1 июня в Кишиневе. Кроме того, лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Москве. Во время брюссельской встречи значительное внимание было уделено ключевым темам, включая пограничные вопросы, связь, гуманитарные вопросы. Впоследствии лидеры публично подтвердили свою непоколебимую приверженность Алматинской декларации 1991 года.

"Поскольку работа над этими деликатными вопросами продолжается, важно предпринять шаги по укреплению доверия, действовать добросовестно и проявить лидерство для достижения решений по всем вопросам, касающимся всеобъемлющей нормализации. Несмотря на сложную историю конфликта и прошлые обиды, все вопросы должны решаться исключительно мирными средствами, посредством диалога. ЕС привержен поддержке сторон в этом начинании", - добавил он.