Азербайджан и Россия провели консультации по Каспию

30 мая 2023 года в Москве состоялись двусторонние консультации между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией по вопросам Каспийского моря.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а российскую - специальный представитель Президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации со странами СНГ Михаил Петраков.

В ходе визита был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море.

Была отмечена важность реализации решений, принятых на состоявшемся 29 июня 2022 года шестом Каспийском саммите.

Было подчеркнуто, что уточнение позиций по вопросам, связанным с повесткой дня рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, будет способствовать взаимопониманию и эффективности следующего заседания группы.

В ходе консультаций был проведен обмен мнениями о методике строительства прямых линий выхода в Каспийское море и проектах соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества, находящихся в стадии согласования между прикаспийскими государствами, а также по вопросам безопасности в Каспийском регионе.