Пашинян обвинил Саргсяна в военном поражении

После смены власти новая команда столкнулась с реалиями в вопросе Карабаха, которые было невозможно "переварить", считает глава армянского правительства Никол Пашинян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 44-дневную войну в Карабахе еще в апреле 2018 г. "анонсировал" экс-президент Серж Саргсян.

"В конце концов, давайте не забывать, что в апреле 2018 г., выступая в качестве кандидата в премьеры, Серж Саргсян анонсировал эту войну. Тогда в Армении еще не произошло смены власти, и это - очень важное обстоятельство", - сказал Пашинян.

Ранее мы писали о том, что Пашинян заговорил о мире.