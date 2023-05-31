https://news.day.az/politics/1569309.html Пашинян обвинил Саргсяна в военном поражении
Пашинян обвинил Саргсяна в военном поражении
После смены власти новая команда столкнулась с реалиями в вопросе Карабаха, которые было невозможно "переварить", считает глава армянского правительства Никол Пашинян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 44-дневную войну в Карабахе еще в апреле 2018 г. "анонсировал" экс-президент Серж Саргсян.
"В конце концов, давайте не забывать, что в апреле 2018 г., выступая в качестве кандидата в премьеры, Серж Саргсян анонсировал эту войну. Тогда в Армении еще не произошло смены власти, и это - очень важное обстоятельство", - сказал Пашинян.
Ранее мы писали о том, что Пашинян заговорил о мире.
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