Бакинская энергетическая неделя: когда реальность превосходит самые амбициозные ожидания

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку начала работу очередная Бакинская энергетическая неделя. С 31 мая по 3 июня на азербайджанской столице будет сосредоточено внимание всего мира. Потому что энергетика - это кровеносная система современной цивилизации. И особую значимость эта тема приобретает сегодня в контексте угроз, нависших над энергобезопасностью значительного числа стран. Неслучайно, в Бакинской энергетической неделе в этом году принимает участие на порядок больше компаний - 326 против 249-ти в 2022 году. Они представляют, помимо нашей страны, США, Германию, Австрию, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Болгарию, Великобританию, Вьетнам, Китай, Алжир, Филиппины, Финляндию, Францию, Грузию, Испанию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Канаду, Кувейт, Казахстан, Венгрию, Монако, Нидерланды, Норвегию, Узбекистан, Румынию, Россию, Сербию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Таиланд, Турцию и Японию.

В рамках Недели состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и зеленая энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум. В ходе заседаний и дискуссий состоятся обсуждения нефтегазовых проектов Каспийского региона и вопросов региональной энергетической безопасности. Среди основных тем выставки - разработка нефтегазовых месторождений, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, обеспечение систем безопасности трубопроводов, инновационные технологии, зеленая энергетика и так далее.

Бакинская энергетическая неделя уже стала главным событием региона в данной сфере. Традиционная выставка-конференция "Нефть и газ Каспия" обогатилась Бакинским энергетическим форумом, повысив свой статус и расширив возможности. В прошлом году в рамках Недели были подписаны важные документы - соглашение о сотрудничестве между SOCAR и BP, а также меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Masdar (ОАЭ). Символично, что оба документа были подписаны в Шуше в ходе специальной сессии Бакинской энергетической недели. Сессия была посвящена развитию альтернативной энергетики на освобожденных территориях, и тот факт, что в ней приняли участие такие крупные игроки энергорынка, как BP, EQUINOR, TotalEnergies, ACWA POWER, MASDAR, Uniper и других, говорит о большом интересе к проектам, осуществляемым в этом регионе.

Нынешняя Неделя еще более представительная и тоже обещает немало сюрпризов. И ждем их от нее не только мы. Премьер-министр Великобритании Риши Сунака в своем обращении к участникам выразил уверенность, что Бакинская энергетическая неделя еще больше укрепит диалог по глобальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности, и особо подчеркнул роль в этом процессе Азербайджана. Президент США Джо Байден также обратился к участникам мероприятия и назвал Бакинскую энергетическую неделю олицетворением приверженности США и Азербайджана безопасной и экологически чистой энергии. "Азербайджан играет важную роль в этих усилиях. Строительство Среднего коридора, Южного газового коридора, все эти шаги служат диверсификации источников энергии и энергетической стабильности. Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения на глобальном уровне", - говорится в обращении американского лидера.

Тема энергобезопасности в ходе нынешней Недели, судя по всему, будет ставиться особо четко. В прошлом году еще только очерчивались контуры мер, продиктованных новой геополитической ситуацией. Но за прошедшее время было очень много сделано. Президент Азербайджана усилил дипломатическую активность в данном направлении, были проведены многие встречи, достигнуты многие договоренности, открылись новые возможности, появились новые покупатели и новые партнеры. Как отметил в своем выступлении на открытии Недели Президент Ильхам Алиев, энергетическая безопасность - это не только диверсификация направлений поставок, это еще и диверсификация источников. Наша страна может предложить и то, и другое.

Наша страна уверенно выходит на рынок и "зеленой" энергии. Азербайджан, построив Южный газовый коридор, позволил европейским странам диверсифицировать направления обеспечения своей энергобезопасности, а развитие альтернативной энергетики в республики открыло им возможности разнообразить источники энергии. Подписанное в декабре прошлого года в Бухаресте четырехстороннее соглашение об экспорте в Европу электроэнергии из Азербайджана - очень серьезный, даже исторический шаг в этом направлении. Выступая на открытии Недели, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что этот проект в будущем станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний. Первое заседание оргкомитета прошло в феврале в Баку, и на нем было достигнуто соглашение о том, что это будет интегрированный проект - от морского ветра с азербайджанского сектора Каспия до европейских рынков, включая линии передач и подводный кабель по дну Черного моря. "Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Мы считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать как минимум 4 гигаватта "зеленой" энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом", - сказал глава государства.

В обращении Президента Азербайджана к участникам Недели отмечено, что запуск проектов, направленных на развитие "зеленой энергетики" в стране, является важной возможностью для создания "зеленого энергетического коридора", который считается аналогом такого крупного проекта, как Южный газовый коридор. В частности, реализация масштабных проектов на освобожденных территориях, в том числе создание зоны "зеленой энергии" в Карабахе и Восточном Зангезуре, превратит страну в производителя и экспортера альтернативной энергии.

Оптимизм азербайджанского лидера происходит из возможностей страны, это не прожектерство, а перспектива, основанная на четком расчете. Как известно, Каспийское море имеет большой потенциал с точки зрения оффшорной ветроэнергетики. По предварительным оценкам, только в азербайджанском секторе Каспия можно вырабатывать 157 000 мегаватт энергии. Это в 20 раз больше, чем общая мощность электростанций Азербайджана. Немалые возможности и у солнечной энергетики.

Но все это пока проекты, которые только вступают в стадию реализации. А газовый экспорт - это уже реальность, которая превзошла ожидания. В нынешней геополитической ситуации большие надежды западные партнеры возлагают на Южный газовый коридор. "Мы знаем, что в связи с переходом к "зеленой" энергетике некоторые международные финансовые институты прекратили финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. Но я думаю, что нужно оценивать все вопросы с точки зрения реальности. Сегодня очевидно, что энергетическую безопасность невозможно обеспечить на желаемом уровне без поставок природного газа", - резонно заметил Президент Ильхам Алиев.

Тут все идет по плану. К концу года азербайджанский газ начнут получать Венгрия и Сербия, если все пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены вовремя, уточнил глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил об историческом документе, подписанном в июле прошлого года в Баку им и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - Меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Согласно документу, к 2027 году, то есть очень скоро, Азербайджан планирует удвоить поставки газа на рынок ЕС, что, по мнению Президента, абсолютно реально. Потребность в азербайджанском газе растет.

Азербайджан за последнюю пару лет доказал, что для него нет ничего невозможного. Если вспомнить негативные прогнозы, делавшиеся относительно запасов газа и экспортных возможностей Азербайджана в прежние годы, можно увидеть, насколько они не соответствуют сегодняшним реалиям. С начала газового кризиса в Европе осенью 2021 года и по сегодняшний день к Азербайджану обратились более десяти стран с просьбой либо увеличить поставки газа, либо начать их. Президент Ильхам Алиев заявил, что очень гордится тем, что лидеры Европейского Союза называют Азербайджан надежным партнером.

"Когда высокопоставленные чиновники ЕС называют Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, они абсолютно правы. И я уверен, что география наших поставок будет расширяться, потому что потребность в азербайджанском газе растет. За последние полтора года к нам обратились более десяти стран с просьбой либо увеличить поставки, либо начать поставки, и, конечно, мы хотим удовлетворить потребности всех наших друзей и, безусловно, согласовать запросы с возможностями рынка", - сказал глава государства.

Азербайджан имеет источники для того, чтобы к 2027 году довести экспорт в Европу до 20 миллиардов кубометров. Одним из них является месторождение Шахдениз, кроме того, как сказал Президент, в ближайшем будущем мы надеемся получить хорошие новости с месторождения Абшерон. В сотрудничестве с ВР к концу года можно будет начать добычу глубинного газа на Азери-Чираг-Гюнешли.

Выступая на открытии Бакинской энергетической недели в прошлом году, Президент Ильхам Алиев назвал Южный газовый коридор проектом, которым можно гордиться и который позволил вывести наше сотрудничество с Европой с регионального уровня на более масштабный, глобальный уровень. В этот раз глава Азербайджана был еще более конкретен, подчеркнув, что ЮГК - наше совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3 500 км, которая является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Как говорит в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели Президент, "учитывая дальнейшее повышение стратегического значения ЮГК в энергетическом переходе, расширение проектов TANAP и TAP уже стало для нас актуальным вопросом. Расширение Южного газового коридора до 2027 года и другие перспективы, связанные с транспортировкой энергоресурсов, послужат дальнейшему укреплению стратегической роли нашей страны в диверсифицированном энергоснабжении и энергетической безопасности наших партнеров".

Судя по мнениям, уже высказанным экспертами и специалистами энергосферы, Азербайджан достаточно прочно закрепился на газовом рынке и это позволит ему продвигаться дальше, не оставляя шансов конкурентам. Будучи страной, обладающей не такими уж масштабными запасами, он сумел стать для Европы партнером номер один. Конечно, азербайджанский газ не решит всех проблем европейцев, однако Баку уже взял на себя решение части из них с расчетом на перспективу. Потому что несколько лет назад никто не мог и подумать, что Азербайджан будет "кормить" газом Евросоюз, тем не менее, это происходит сегодня на наших глазах. И останавливаться на этом азербайджанская сторона не намерена. Что четко дал понять, обращаясь к представителям тридцати стран мира, Президент Ильхам Алиев.