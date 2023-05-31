Президент Ильхам Алиев: В среднесрочной перспективе Азербайджан нацелен на превращение в экспортера "зеленой энергии"

В среднесрочной перспективе Азербайджан нацелен на превращение в экспортера "зеленой энергии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам "Бакинской энергетической недели".

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.