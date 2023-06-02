В Армении отказались от вымышленной карты

На станции "Республика Мейдани" ереванского метрополитена удалили карту вымышленной "Великой Армении".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на месте карты установлен большой монитор.

Сообщается, что группа активистов намерена направить письмо ереванскому метрополитену для получения разъяснений.

Напомним, ранее посол Азербайджана в Германии Насими Агаев обратил внимание на размещение в Ереване карты так называемой "Великой Армении" с территориальными притязаниями к Азербайджану, Ирану, Турции и Грузии.