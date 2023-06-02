Близится открытие Зангезурского коридора

Зангезурский коридор соединит Турцию и Азербайджан. Работа по открытию этого коридора идет быстрыми темпами, и подходит к концу.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал в интервью TRT Haber.

"Зангезур - это земля, которая в 1920 году во времена Советского Союза была отобрана у нас, и передана Армении. На границе Азербайджана с Турцией был установлен барьер, созданы препятствия", - отметил он.

Сказав, что с Зангезурским коридором расстояние между Турцией и Азербайджаном сократится до 38 километров, посол Мамедов подчеркнул, что это также важно для торговых отношений Турции с Азией: "Турция установит связь между Востоком и Западом".

Посол отметил, что проект Зангезурского коридора важен для Армении с точки зрения обеспечения собственной безопасности.

"Зангезурский коридор в действительности является хорошим проектом для развития Армении, обеспечения ее будущего. За последние 30 лет Армения потеряла многие проекты", - сказал он.