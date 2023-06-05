Вашингтон примет встречу между главами МИД Азербайджана и Армении

В Вашингтоне в скором времени состоится очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Проект мирного договора был представлен Азербайджаном. Трудно прогнозировать, сколько времени займет этот процесс. Имеется достаточно вопросов, которые все еще остаются открытыми, вопросов, которые еще не согласованы", - сказал он.