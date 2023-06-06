Азербайджанское экономическое чудо: о чем "забывают" в Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Едва ли не самой любимой темой обсуждений в армянском экспертном сообществе и в СМИ является поиск причин, по которым "весь мир поддерживает Азербайджан и предал Армению". Глубокого, честного, всестороннего анализа причин случившегося в РА нет. Есть только пропаганда, сетование на судьбу и "коварство" всех, кто отказывается поддерживать РА.

Реальность же совсем иная. Дело в том, что экономика Азербайджана за последние 20 лет выросла в три раза. Одной этой цифры достаточно, чтобы понять причины резкого экономического, политического, военного усиления нашей страны, ее места в мире. Но есть ведь и куча иных цифр, на которые в РА не обращают внимания, предпочитая рвать волосы не только на голове, но и в иных местах их произрастания.

Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли в годовом измерении на 12%, составив 66 млрд долларов. Об этом заявил председатель Центрального банка республики Талех Казымов во время выступления 5 июня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. По словам главы финрегулятора, валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) также выросли на 2,2% до $ 9,2 млрд.

При этом внешний долг Азербайджана на 1 января 2023 года оценивается в $6 млрд 693,2 млн (11,4 млрд манатов), или 8,5% ВВП (13,5% ВВП на начало 2022 года). Проще говоря, в 2022 году внешний долг нашей страны сократился на $700,2 млн (1,2 млрд манатов), или на 9,5%. Это блестящее достижение, особенно на фоне тех огромных проблем, которые ныне испытывает мировая экономика.

Одних только валютных резервов ЦБА с лихвой хватает для покрытия всего внешнего долга Азербайджана. Может ли Армения похвастаться такими экономическими показателями? Нет, не может. Там нет ничего и близкого к этому. Внешний долг РА по-прежнему очень высок, тогда как никакой "подушки безопасности" в виде солидных валютных резервов у нее нет. Но у нашей страны есть и куча иных поводов для гордости.

Так, в январе-мае этого года Азербайджан экспортировал ненефтяной продукции на сумму 1 млрд 465,85 млн долларов США. Согласно информации Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае стоимость ненефтяного экспорта составила 278,25 млн долларов США, что на 25,8% больше, чем год назад. Напомним, что ненефтяной экспорт Азербайджана в 2022 году увеличился на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 047,67 млн долларов США.

В РА лучше было бы изучить эти цифры, чтобы понять причины нашего успеха. Ведь, в соседней стране очень любят осуждать, а не рассуждать. Осуждать, к примеру, ФРГ. Мол и она "вдруг" стала занимать объективную позицию по азербайджано-армянскому конфликту. Но реальность состоит в том, что в январе-апреле 2023 года товарооборот между Азербайджаном и Германией составил 578 миллионов 933,4 тысячи долларов, что на 53% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

За отчетный период объем экспорта из Азербайджана в Германию увеличился на 63% и составил 315 миллионов 494,41 тысячи долларов. И это далеко не предел. В этой связи напомню, что 13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с руководителями ведущих компаний Германии.

"В отличие от прошлых лет, когда мы занимали деньги на инфраструктурные проекты, строительство дорог, железной дороги, сейчас в связи с растущими мощностями наших собственных компаний и растущими мощностями нашего промышленного сектора, нам больше не нужны деньги для этого. Мы будем привлекать средства на те стратегические цели, которые стоят перед нашей страной в соответствии со стратегией 2030, принятой относительно недавно, и минимальный объем средств, который мы аккумулируем для реализации этой стратегии, составит 40-50 миллиардов долларов США. Другими словами, мы продолжим заимствования в вопросах, связанных с передачей технологий. Одновременно мы будем основывать наши будущие экономические планы, главным образом, на собственных ресурсах", - заявил тогда глава нашего государства.

Может ли премьер-министр РА Никол Пашинян сделать аналогичное заявление? Нет, не может. Скажу больше - Азербайджан в этом смысле является поистине уникальным примером стремительного экономического развития, финансовой устойчивости, реализации грандиозных проектов, приносящих пользу даже не только региону Южного Кавказа, но и странам иных регионов мира. И потому с таким вниманием и уважением относятся к словам Президента Азербайджана Ильхама Алиева в мире.

Потому и германский бизнес открыто выражает заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. На той берлинской встрече представители ведущих немецких компаний подробно рассказывали как об истории успешного сотрудничества с Азербайджаном, так и о планах по его наращиванию. Опять же, ничем подобным РА похвастаться не может.

А ведь, помимо всего этого, Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве надежного поставщика природного газа в Европу. Уже звучат новые заявления о росте добычи азербайджанского газа. Так, Гэрри Джон, региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции, заявил, что в 2023 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз возрастет до 26 миллиардов кубометров против 25,2 миллиарда, добытых в прошлом году.

Кроме того, старший вице-президент по Европе компании TotalEnergies Жан-Люк Гизью недавно заявил, что на первом этапе ежегодный объем добычи природного газа с месторождения "Абшерон" составит 1,5 миллиарда кубометров. А на пике проекта будет добываться около 5 миллиардов кубометров газа в год. Также на месторождении "Абшерон" ежесуточно будет добываться около 10 тысяч баррелей конденсата. В целом же, запасы этого месторождения составляют 350-360 миллиардов кубометров газа и 100 миллионов тонн конденсата.

Естественно, что все это позволит усиливать роль Азербайджана в качестве государства, обеспечивающего энергетическую безопасность Европы. Все это, конечно же, влияет и на позицию официальных Берлина и Парижа. Да, президент Франции Эммануэль Макрон, при всей его любви к Армении, не может не учитывать как растущую роль Азербайджана в мире, так и интересы TotalEnergies в нашей стране. И такого рода примеров я могу привести еще очень много. Их суть от этого не изменится. Она состоит в том, что только экономические успехи Азербайджана позволяют укреплять позиции нашей страны в мире, менять к ней отношение даже со стороны государств, исторически поддерживающих Армению. И чем быстрее в РА это поймут и признают, тем проще им будет осознать новые реалии, при которых никаких шансов на "реванш" у Армении нет и быть не может, а вот ее стабильный экономический рост напрямую зависит от скорости подписания мирного соглашения с Азербайджаном.