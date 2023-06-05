Шкурный вопрос армянской диаспоры: почему она против мирного договора?

Автор: Акпер Гасанов

С момента окончания 44-дневной войны прошел почти 31 месяц. За это время Армения успела вкусить горечь провала ряда своих военных провокаций, в результате увидев переход под контроль азербайджанской армии ряда стратегически важных высот. Кроме того, успешно завершилась акция протеста экологических активистов на Лачинской дороге. Сейчас там установлен ППП.

"Реваншисты" могут сколько угодно возмущаться, но в реальности все больше армян проходит через погранично-пропускной пункт на границе Азербайджана с Арменией в начале дороги Лачин - Ханкенди. Кроме того, за истекшее время, появился и был обнулен проект под названием Рубен Варданян. Нет, сам он жив и здоров, но как политический проект, с которым внешние силы связывали определенные надежды, он не существует.

Вспоминают разве что о нижнем белье российских миротворцев, которое пришлось нюхать российско-армянскому олигарху, когда он трусливо тикал из Ханкенди в Армению в машине этих самых миротворцев. Ко всему прочему, за время, минувшее с момента окончания 44-дневной войны, Азербайджан сильно укрепил свои позиции на мировой политической арене, став государством, играющим важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Армения же столкнулась с такой реальностью, как неготовность, неспособность какой-либо страны мира открыто препятствовать реализации требований Азербайджана, которые были и остаются обоснованными, отвечающими международному праву. И вовсе не удивительно, что Армения потерпела целый ряд дипломатических поражений. Армянскому руководству не помогло и заступничество президента Франции Макрона.

Так было и в Праге, и в Кишиневе. В итоге, Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахскую экономическую зону и анклавы. Да, против всего этого активно выступают дашнаки, лишившиеся власти в Армении, представители "карабахского клана", а также осевшие пока в Ханкенди карабахские сепаратисты. Ах, да! Возмущается еще и главный армянский олигарх Царукян по кличке "Тупой Гаго".

Кто еще недоволен происходящим? Армянская диаспора в разных странах мира. Ее лидеры снова строчат воззвания к миру, требуя помочь... карабахским сепаратистам. Сложно представить что-то более абсурдное. Это сродни просьбам финансировать терроризм со стороны МВФ. Но есть, при детальном рассмотрении, и понятная причина активизации лидеров армянской диаспоры во всем мире.

Дело в том, что конечной их целью является сбор денег. Цифры там исчисляются в десятках, а порой и сотнях миллионов долларов. И, естественно, борьба за контроль над этими деньгами был, есть и будет. Чтобы понять, насколько это болезненная для армянской стороны проблема, достаточно почитать текст, опубликованный в издании "Голос Армении".

В нем говорится о том, что премьер-министру Николу Пашиняну на встрече с армянской диаспорой пришлось отвечать о пресловутых 100 миллионах долларов, которые были перечислены во время 44-дневной войны армянством всего мира Общеармянском фонду "Айастан" в поддержку карабахским сепаратистам, а сразу после завершения боевых действий совершенно неожиданно переданы правительству Армении.

В статье упоминается о том, что бывший президент Армен Саркисян утверждал, что так и не получил финансовый отчет об использовании этих $100 млн, и раскритиковал действия дирекции Фонда, заявив, что они подорвали доверие доноров к структуре. Напомнилось в статье и о том, что другой член Совета попечителей - второй президент Роберт Кочарян, также заявлял, что правительство обязано представить отчет об этих деньгах.

В итоге, четвертый президент ушел в отставку, а второй демонстративно вышел из Совета попечителей фонда "Айастан", так и не получив ответа и отчета. Но в итоге, как пишет "Голос Армении", был обнародован отчет Аудиторской палаты. То есть, международного аудита расходования собранных в дни войны средств, как требовали некоторые члены Совета попечителей, так и не было проведено.

При этом, как иронизируют армянские журналисты, особый шарм всему этому придает то обстоятельство, что лицом, потратившим деньги Фонда и сегодня проверяющим эти траты, является один и тот же человек: Атом Джанджугазян, которые тратил их в качестве министра финансов, а теперь возглавляет Аудиторскую палату.

"Вот так и выглядит "независимый отчет" по важному для всего армянства вопросу в исполнении де-факто властей: Аудиторская палата проверяет сегодня то, что делал ее глава вчера, будучи в другой должности. И называется это "независимым аудитом"", - резюмирует "Голос Армении".

Мы же резюмируем, что перед нами прекрасный пример того, что для армянской диаспоры вообще и фонда "Айастан" в частности, всегда было, есть и будет важно существование "повода" для сбора десятков или сотен миллионов долларов . Вот этим и объясняется их активизация ныне, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора. Это - страшный сон для тех, кто привык осваивать солидные бюджеты. И потому, спустя 31 месяц после окончания 44-дневной войны, они рвут и мечут. Ара, такой бизнес уничтожается! Но, истерикой, криком, провокациями и возваниями к мировому сообществу ситуации уже не изменить. В общем, тут все, как в известной дворовой песне: "Сколько не кричала я, не звала милицию, все равно поставили в пятую позицию".