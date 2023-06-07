ЕС надеется на дальнейший прогресс на брюссельских переговорах между Азербайджно и Арменией

ЕС ожидает дальнейшего прогресса в азербайджано-армянских переговорах на следующей встрече в Брюсселе, которая состоится 21 июля, сообщает в среду Day.Az.

ЕС приветствует возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах в Брюсселе 14 мая, говорится в заявлении организации.

"Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу. Подчеркиваем, что переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, преемственность и конкретные результаты в диалоге имеют решающее значение для процесса", - сказали в ЕС.