Захарова отмечает изменение конъюктуры в урегулировании между Азербайджаном и Арменией

Россия считает, что комплекс трехсторонних договоренностей - это и есть безальтернативная дорожная карта по армяно-азербайджанскому урегулированию. По этой причине действия США и ЕС, их активизация на данном треке вызывают вопросы.

Как передает Day.Az, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

"Ранее никто особого интереса к закавказской проблематике не проявлял. Сейчас же, видимо, конъюнктура изменилась", - заметила Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что для эффективного посредничества нужно знать историю региона, конфликта, народов, знать и глубоко чувствовать, и быть заряженным на главную цель - достижение настоящего мира.

Москва неоднократно заявляла, что ведет работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате Россия-Армения-Азербайджан на основе заявления лидеров этих стран, напомнила она.

"Мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой, для процесса примирения двух братских для России народов", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в этой работе есть своя динамика переговорного процесса, свои форматы, дополнительные инструменты. При этом Москва не пытается ничего форсировать, идет по намеченному плану, реализует все, о чем стороны и договаривались, сказала Захарова.

"Для нас всегда остается приоритетом сближение подходов Армении и Азербайджана, выработка устойчивых сбалансированных решений. Именно такому подходу и такой работе мы в дальнейшем готовы содействовать", - заключила дипломат.

Ранее мы писали о том, что Захарова считает сближение подходов Азербайджана и Армении приоритетом для России.

