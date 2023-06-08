Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад и служит не только торговым и экономическим целям, но и будет служить в будущем культурным и политическим целям.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

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