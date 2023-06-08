https://news.day.az/politics/1571762.html Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад - посол Италии
Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад - посол Италии
Баку является идеальным мостом, который соединяет Восток и Запад и служит не только торговым и экономическим целям, но и будет служить в будущем культурным и политическим целям.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.
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