Посол Украины благодарит Азербайджан

Мы очень признательны дружественному азербайджанскому народу, в очередной раз мы ощущаем ваше братское плечо, вашу поддержку и помощь, которую вы предоставляете Украине.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Эта помощь сегодня из Баку будет доставлена в Украину, а дальше в зону бедствия. Это помощь, которая очень важна для нас. Кроме того, азербайджанская сторона выделила 20 тонн топлива, которое будет доставлено для транспортных средств, которые принимают участие в спасательных операциях", - сказал посол.

Отметим, что Азербайджан направит очередную гуманитарную помощь Украине. Гуманитарные грузы будут отправлены самолетом из Баку в Польшу, а оттуда - в Украину.