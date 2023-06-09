Гарибашвили и Шольц обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Южном Кавказе в ходе встречи в Берлине.

Как передает Trend, об этом сообщила администрация правительства Грузии.

В центре внимания на встрече были вопросы, связанные с процессами, происходящими в мире, новые вызовы, а также события на Южном Кавказе, мирные переговоры, глобальные энергетические и транспортные проекты.

В то же время Ираклий Гарибашвили подробно проинформировал Олафа Шольца о шагах, предпринятых Грузией в направлении евроинтеграции, проведенных реформах и важном прогрессе, достигнутом в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии.