Армянские жители Карабаха беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - НОВЫЕ КАДРЫ
Армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана беспрепятственно переходят через ППП "Лачин", установленный на межгосударственной границе с Арменией.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, на новых опубликованных кадрах ясно видно прохождение ими на ППП "Лачин" соответствующей процедуры для перехода в направлении Ханкенди-Горус.
Обеспечен проезд автомобиля Международного комитета Красного Креста с гражданскими лицами.
Отметим, что армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана могут беспрепятственно проходить через погранично-пропускной пункт "Лачин" в любое время суток, для чего созданы все условия.
Представляем вниманию читателей новые видеокадры.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре