Армяне открыто признали любовь к фашизму

Автор: Мехти Ахмедзаде

Ни для кого не секрет, что в Армении царят фашистская и нацистская идеологии, шовинизм, ненависть к другим народам. Подобные "нациоальные ценности" в этой искусственно созданной на исторических азербайджанских землях стране не только можно заметить в виде памятников Нжде и прочим террористам. Довольно часто армяне смело и не стыдясь гордятся всем тем, что отвергает весь цивилизованный мир.

В Сети рапространились кадры из редакции одного из армянских СМИ (Телеграм-канал), где открыто показаны атрибуты фашизма.

Свастика, эмблема специальной танковой дивизии СС, флаг Конфедерации, ставший символом расизма. И все это на фоне армянского флага. Авторы "инсталляции" таким образом подтвердили истинные ценности, которыми живет современная Армения, которая постоянно пытается представлять себя миру в качестве демократичной страны.

Как сообщает админ этой армянской Телеграм-канализации, данная комната - это не только их штаб-квартира, но и координационный центр.

Собственно, такое логово зла можно найти практически во всех современных армянских каналах, ведь большинство из них находятся в руках экстремистов, расистов, антисемитистов и других "великих" представителей слоев армянского общества.

А что ещё можно было ожидать от современных армян?

Ненависть против других народов пропагандируется Арменией десятилетиями. Кроме тюркофобии и азербайджанофобии, это еще и антисемитские настроения. Недавно ко всему прочему до космических масштабов выросла русофобия.

Несмотря на то, что на дворе прошла почти четверть XXI века, люди в мире научились уважать друг друга, считаться со взглядами других, но в моноэтнической стране все еще сохраняются неонацистские и антисемитские тенденции, имеющие исторические корни.

Как результат, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. Не принимая во внимание факт того, что никто и никогда в мировой истории не извлекал выгоды из подобных действий.

Армяне не понимают, что любая попытка героизации фашизма вызывает оторопь и отвращение во всем мире. Армянская молодежь тоже объединяется под знаменами фашизма, следуя примерам взрослого поколения. Все это говорит о недостатке образования, о неконтролируемой агрессии.